А был ли Виктор Пелевин? Двойник писателя раздавал автографы в подвале

Одно из редких фото Виктора Пелевина. Фото: Владимира Солнцева (ИТАР-ТАСС)

По Сети пронеслась сенсационная новость: Виктор Пелевин, самый загадочный современный писатель, на днях вдруг провел автограф-сессию в каком-то московском подвале. Первым об этой сенсации сообщил телеграм-канал «Беспощадный пиарщик». Рядом с новостью разместили фото мужчины средних лет в темных очках. Очки, типа «фирменные» пелевинские, закрывают пол-лица. Вокруг «писателя» кучка девушек, которым он подписывает последнюю книжку Пелевина «Transhumanism Inc.» (роман вышел месяц назад). Больше никаких подробностей.

Теперь народ гадает: действительно ли это был автор культовых романов «Generation П», «Чапаев и Пустота» или один из его двойников.

Каким ветром могло занести Виктора Олеговича в московский подвал, только он один и знает. Но скорее всего, сие неведомо даже ему. Говорят, на книжной ярмарке один мужик выдавал себя за Пелевина, чтобы знакомиться с юными библиофилками. И ему удавалось. Потому что большинство молодых поклонниц Пелевина родились уже после того, как он пропал с радаров. Уже лет 20 он ведет совершенно закрытую жизнь, не появляется на публичных мероприятиях даже, когда его награждают литературными премиями. Последняя его достоверная фотография была сделана (как раз 20 лет назад) на литературном симпозиуме в Токио. Как он сейчас выглядит, точно не знает никто (может, уже не носит темные очки). В августе этого года издание The Blueprint опубликовало якобы фотографию Пелевина, сделанную год назад. Биометрическое исследование этой фотографии показало 75-процентное сходство между старыми и новыми фото Пелевина: «с достаточно большой вероятностью это один и тот же человек». Но человек, который «с достаточной вероятностью» Пелевин, гораздо крупнее и старше того, кто на днях раздавал автографы в подвале.

«Вполне возможно, какие-нибудь мошенники, понимая, как дорого люди готовы платить за встречу в Пелевиным, специально наняли человека», - выдвинул предположение гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Пелевин – один из самых «золотых» их авторов. Кстати, издательство никакой встречи с писателем не проводило. Но какая разница, что Пелевин не настоящий. Главное, что "народ пришёл за подписью". Трушные же поклонники писатели уверены, что это двойник, которого уже обозвали «Лжепелевиным», «Непелевиным», Псевдопелевиным и его «Зеркальным секретарем» из романа «Transhumanism Inc.".

С другой стороны, Пелевин - мастер разных мистификаций и розыгрышей. Он тоже, когда еще выходил в реальный мир, подписывал книги за других авторов. Говорят, много лет назад он подписал книгу «1984» от имени Джорджа Оруэлла…

Режиссер Виктор Гинзбург, снявший фильмы «Generation П» и «Ампир V» по романам Пелевина, рассказал, что даже люди, которые работают с писателем, не могут с ним связаться. Пелевин не пользуется соцсетями. Его постоянный редактор Ольга Аминова никогда с ним не встречалась. Неизвестно даже, где он живет. Говорят, в Тибете, в Китае или где-то ещё... Скрытность Пелевина провоцирует множество домыслов. Его уже не один раз хоронили. Но после этого всё равно появлялись его новые романы. И это породило другую версию: романы пишет коллектив авторов. А Пелевина давно не существует…

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