Марина Федункив привезла мужа итальянца в свой коттедж за 25 миллионов и вернулась на работу

Марина и Стефано после свадебного путешествия вернулись на работу в москву Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последнюю пятницу лета Марина Федункив отгуляла 50-летний юбилей и свадьбу. Для многих женщин история любви Федункив – оптимистичный пример счастливого устройства личной жизни в зрелом возрасте. Муж у Марины – красивый, обеспеченный, из хорошей семьи, обожает жену, умеет ухаживать, еще и младше на 13 лет. Рассказываем, где и как живут молодожены.

50-летняя Марина Федункив – снимается в кино, ведет передачи, поет, выступает как артист разговорного жанра, долгие годы была звездой «Comedy Woman». Ее муж итальянец Стефано Маджи несколько лет назад приехал в Москву по работе, трудится топ-менеджером в международной компании. Супруги недавно вернулись из свадебного путешествия - к работе в столице. Стефано мужчина обеспеченный и у него есть квартира в Москве, где супруги остаются ночевать в том случае, когда у Марины заканчиваются поздно телесъемки или Стефано слишком рано надо на работу.

На летней веранде супруги накрывают стол, когда тепло Фото: телеканал «Пятница»

В остальное время семья живет в загородном доме, который Марина Федункив купила несколько лет назад – еще до замужества. Здесь тишина и чистый воздух. Кирпичный дом площадью 180 кв м и участок восемь соток актрисы находятся в Новой Москве. Дом Федункив купила в живописном поселке – рядом лес, на территории участка тоже есть пару деревьев. Коттедж Марина покупала новый, с чистовой отделкой, поэтому пережила еще и ремонт. Кредитов не брала – артистка востребованная, поэтому справилась без ипотеки. На участке Марина обустроила небольшую баньку – на выходных можно устроить релакс, не выезжая из дома. Есть летняя кухня – когда тепло, то Стефано по утрам варит здесь для жены кофе и готовит омлет. Муж балует артистку и итальянскими блюдами, а она удивляется, что супруг даже дома всегда есть с помощью ножа и вилки – настоящий аристократ. Возможно потому, что Стефано родом из ломбардской семьи с благородным происхождением – род Маджи известен в Италии.

Огорода у Марины нет, так как в наличии много работы и небольшой участок земли. Дом или уютная дача, как любит называть свое жилище Марина – отличный вариант для отдыха много работающих в городе супругов. Стефано и Марина любят гулять по лесу со своими собаками. После переезда Марина нам рассказывала: «Да, загородный дом долго был моей главной мечтой. Я ведь росла в деревне на Украине, у бабушки с дедушкой в доме. В город - в Пермь переехала уже в сознательном возрасте. А все мы родом из детства, как говорится. Потому мне всегда и хотелось жить в доме». Похожие дома, как у артистки, продаются в этом поселке по 25 – 29 млн. руб.

На зеленом участке дом Марины (справа) и баня (слева). Есть пара грядок Фото: телеканал «Пятница»

У Федункив последнее время все мечты сбываются. Поэтому она советует: «Счастье может застать, где угодно – главное его не пропустить: всегда быть внимательным, всегда прислушиваться к себе, всегда смотреть на мир, а не под ноги».