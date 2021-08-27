Марина Федункив с размахом отметила свадьбу с молодым итальянцем: "Бриллианты за 18 миллионов и сексапильное декольте"

Перед свадьбой Марина Федункив похудела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда «Камеди» решила объединить в один день празднование своего 50-летия и свадьбу со своим 37-летним итальянцем Стефано Маджи. Поздравить артистку приехал многочисленный артистический цех во главе с Николаем Басковым. Тенор, как всегда, подарил самый ценный презент - конверт с деньгами.

Николай Басков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как уже писал kp.ru, месяц назад Федункив тайно расписалась с молодым бойфрендом в МФЦ.

Юлия Михалкова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга, - рассказал в kp.ru муж Федункив.- Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины. И мне в нем нравится все, ведь редко человек может быть так органичен и в кино, и на телевидении, и в песнях… К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована.

Николай Цискаридзе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свадьба артистки прошла в одном из самых дорогих отелей Москвы. Ради торжества Марина похудела и сменила имидж на более смелый и сексапильный, выбрав для свадьбы платье цвета шампанского с дерзким декольте.

Ради торжества Марина похудела и сменила имидж Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам артистки, платье ей подобрал грузинский дизайнер Бичолла, стилист Светланы Лободы.

Вадим Галыгин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Помимо эффектного наряда юмористка сразила ослепительными украшениями.

Александр Ревва Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У Марины бриллиантовое колье с сердечной огранкой. Стоимость украшения варьируется от 16-18 миллионов рублей,- объяснил kp.ru звёздный дизайнер украшений Влад Торхов. - Муж артистки, видимо, тоже любит эффектные аксессуары. На Стефано часы Audemars Piguet за 20 тысяч евро.

Звезда «Камеди» решила объединить в один день празднование своего 50-летия и свадьбу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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