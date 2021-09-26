Как Лера Кудрявцева подсидела Ангелину Вовк на «Песне года»: «Все было сделано, чтобы с нами расстаться!»

Ангелина Вовк вспомнила, как потеряла работу и назвала размер своей пенсии — 47 тысяч рублей. Фото: кадр программы «Секрет на миллион», НТВ

79-летняя Ангелина Вовк вела легендарные передачи на советском ТВ – «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник» и многие другие. Телевизионный фестиваль «Песня года» Ангелина Вовк и Евгений Меньшов вели 18 лет подряд, пока не случился конфликт, и пару с 2007 года заменили другие ведущие – Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Впервые бывшая и действующая ведущие «Песни года» - Ангелина Вовк и Лера Кудрявцева обсудят эту тему в передаче «Секрет на миллион». Эфир на НТВ 26 сентября 2021. Телеведущие поговорили откровенно. Лера интересовалась: не обижается Ангелина Михайловна из-за того, что заняла ее место на сцене «Песни года».

Предыстория давняя – на «Песне года» в 2006-м хозяйка фестиваля Алла Пугачева вдруг стала объявлять артистов на сцене сама, а ведущие Вовк и Меньшов - из-за кулис. Хотя незадолго до этого дома у Примадонны Вовк и Меньшов репетировали свои выходы на сцену. А в 2007-м году легендарную пару заменили Кудрявцевой и Лазаревым. Тогда в разговоре с журналистами Ангелина Михайловна не утверждала, но предполагала, что таким образом Алла Борисовна просто им отомстила за те годы, когда Гостелерадио не пускало ее на «Песню года».

Теперь Ангелина Вовк о причинах молчит, рассказывает историю так: «Сейчас с Аллой Борисовной у меня добрые отношения. Но так было не всегда… Был фестиваль «Песня года», и мы перед этим у Аллы дома репетировали, как это все будет проходить. Были расставлены все акценты – кто где выходит, где она ведет, а где мы ведем, где кто-то нам помогает. Была полная и ясная картина. Но когда мы с Женей пришли на запись, нас почему-то посадили очень далеко от сцены. И с нами стоял режиссер, который почему-то всегда нервничал и пытался на нас кричать. У него не было оснований со мной так разговаривать. Режиссер выслуживался перед Пугачевой, естественно. Поэтому, когда мы ему задавали вопрос – он нам грубо, резко что-то отвечал. Я сказала Жене: «Ты как хочешь, а я ухожу отсюда». Через какое-то время Женя убедился, что он там тоже никому не нужен. И он уехал. И когда передача уже заканчивалась – вышла наша Примадонна и говорит: «Лина, Женя – где вы?» А в ответ тишина. Короче говоря, все так было сделано, чтобы с нами расстаться. Поэтому, когда вы, Лера, подошли ко мне с вопросом: «Не обижаюсь ли я на вас?» Как я могу обижаться? Я очень рада, что вы ведущая этой программы. Вы это делаете достойно».

- Получается, что я вас подсидела? – спросила Лера Кудрявцева.

- Нет! Я же вам все рассказала. Дело в том, что нам никто не позвонил, никто не извинился. Не знаю, чьё это было желание с нами расстаться. Но после стольких лет работы, и после того, что мной было сделано для этого фестиваля – люди в таких ситуациях обычно расстаются красиво. В этом нет никакой обиды. Да, прошло мое время. И что, я должна до глубокой старости вести «Песню года»? Нет конечно. И вы прекрасно ведете эту передачу. Я очень рада, что вы ведете эту передачу. Говорю это искренне.

- Спасибо большое, вы были моя муза. Всегда равнялась на вас.

Рассказала Ангелина Вовк, что и сейчас работает, у нее есть свой детский фестиваль «Песенка года». Благодаря званию "Народная артистка" к пенсии в 17 тысяч рублей, она получает надбавку в 30 тысяч. Итого выходит – 47 тысяч рублей ежемесячно. Зарабатывает телеведущая тем, что снимается, ведет концерты – эти деньги тратит на путешествия.

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