Измученная болью Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам

Лера Кудрявцева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лера Кудрявцева работает на износ. Бесконечные съемки, гастроли, фотосессии отнимают у красавицы много сил. А ведь знаменитая блондинка еще и сама занимается домом и воспитывает дочку Машу, которую родила в 2018 году от хоккеиста Игоря Макарова. При этом Лера всегда выглядит изумительно. А ведь мало кто знает, что она долгие годы страдает из-за сильнейших болей.

Лера Кудрявцева много лет никак не может избавиться от головных болей. По словам ведущей, с наступлением осени приступы стали регулярными. На днях она обратилась к поклонникам

"Вы задумывались о том, что делает вас счастливыми? Я понимаю, что счастье - это, возможно, минутное ощущение, но все же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой", - написала блондинка.

Ее обращение довело некоторых поклонников до слез. Фолловеры стали желать Лере здоровья и сил.

Ранее Кудрявцева рассказывала, что прошла большое количество специалистов, которые пока что не смогли ее вылечить. Ведущая жаловалась на полнейший упадок сил. "Мне нужны тишина и одиночество", - делилась сокровенным Лера.

Звездная блондинка, к слову, в марте 2021 года изрядно всех напугала. Она была экстренно госпитализирована в реанимацию из-за переутомления и стресса. Впоследствии врачи категорически запретили теледиве нагрузки.