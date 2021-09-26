Без Меркель: В Германии выбирают депутатов Бундестага и нового канцлера

Бюллетень на этих выборах получился очень длинный: в нем 53 партии Фото: REUTERS

По всей Германии началось голосование на выборах в парламент. Они проходят каждый четыре года, и впервые за последние 16 лет немцы не смогут голосовать за Ангелу Меркель: она уходит на пенсию. Имя ее сменщика назвать пока сложно, слишком уж запутанные расклады перед этими выборами.

Отметим, что канцлера как такового немцы не выбирают. Они голосуют за партии — как правило, лидер победившей и становится главой государства. Правда, в этот раз ситуация с рейтингами партий такая, что ни одна из них не сможет сформировать кабинет министров единолично. Придется договариваться, создавать коалиции и 2-3 политических сил, так что кого эти переговоры вынесут на политическую вершину, сказать пока не берется никто.

Обычно формирование правительства после выборов занимает месяц-полтора. Все это время исполнять обязанности канцлера будет Ангела Меркель.

Бюллетень на этих выборах получился очень длинный: в нем 53 партии. Но реальные шансы пройти в Бундестаг имеют лишь шесть: блок Христианско-демократического и Христианско-социалистического союзов, Социал-демократическая партия, «Зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Каждая из этих политических сил заранее объявила своего кандидата в канцлеры.

Преемником Ангелы Меркель, четырежды избиравшейся от блока ХДС/ХСС, стал Армин Лашет. Но в ходе предвыборной кампании его обошел министр финансов и представитель СДПГ Олаф Шольц. Лашет попал в несколько некрасивых историй. Например, умудрился задорно смеяться на заднем плане, когда Меркель посещала разрушенные невиданным наводнением районы страны. Последние пару месяцев соцопросы показывают, что, вероятно, выборы выиграют именно социал-демократы.

На третьем месте, согласно тем же опросам, идут «Зеленые», которые могут заметно увеличить свое присутствие в Бундестаге. И, как говорят аналитики, в коалиции с СДПГ, сформировать новое правительство.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Рар, политолог:

- Менталитет немцев изменился из-за пандемии. Теперь большинство за уверенную социальную и финансовую опеку со стороны государства, а вот индивидуальная свобода ценится меньше. Отчасти именно этим можно объяснить хорошие рейтинги Олафа Шольца. Будучи министром финансов в правительстве Меркель, именно он раздавал пособия в период локдауна, так что у него сложился образ щедрого кошелька кабинета министров. С другой стороны, перед немцами стоит выбор: привычная комфортная жизнь, как при «мутти» Меркель, или радикальные зеленые преобразования. Зеленые, вероятно, по итогам голосования станут третьими, что позволит им уверенно войти в новое правительство. И это может быть невыгодно России: лидер партии Зеленых Анналена Бербок не скрывает своих амбиций занять пост министра иностранных дел. А ведь именно она активно высказывалась и против «Северного потока — 2», и вообще против использования ископаемого топлива.