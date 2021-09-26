Православные прошли по воде: Ежегодный крестный ход в честь Великой княгини Елизаветы прошел в имении Ильинское-Усово

Ход православных по воде возрождает древнюю русскую традицию, когда Крестный ход с иконами нередко на лодках и плотах пересекал реки и озера Фото: Иван МАКЕЕВ

Елисаветинский крестный ход, приуроченный к 130-летию присоединения к православию Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и назначения её мужа, Великого Князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы, прошел в их имении Ильинское-Усово.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Неподалеку от храма останавливались электропоезда, как бы напоминая, что муж Елизаветы, великий князь Сергей был также родоначальником электрического транспорта в Москве. Собралось не менее полутора тысяч человек. Ход направился к храму в селе Ильинском, куда, по старинке, некоторые паломники перебиралась … на плотах. «Как же на плотах, там же течение?» - удивлялся колоритный мужчина в картузе, попивая в трапезной чаёк из пузатого самовара, с дымком и медком, напоминая приказчика начала века. «Господь, если надо, любое течение успокоит», - возразила ему женщина с иконой. Переправа прошла успешно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ход православных по воде возрождает древнюю русскую традицию, когда Крестный ход с иконами нередко на лодках и плотах пересекал реки и озера.

no_titleno_title Фото: Иван МАКЕЕВ

Вереница люда православного как бы пронзала время, постоянно встречая на своём пути следы земного пути великомученицы Елизаветы. То открытый ею Родильный дом- это произошло ещё в 1892 году, на заре её благотворительной деятельности. То госпиталь для раненых в русско-японской войне 1905 года. Все эти объекты сегодня реставрируются фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Еле успевая за Ходом, удалось заглянуть и в них. Здания пахли сосновой смолой и сверкали новым тёсом. А реставраторы с удовольствием показали нам, что остов этих зданий – родной, исконный, и замене подлежит лишь обшивка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Супруга Великого князя, Елизавета Фёдоровна, в девичестве принцесса Елизавета Гессен-Дармштадтская, приходилась старшей сестрой будущей Императрице Александре Фёдоровне. 3 июня 1884 года она венчалась с великим князем Сергеем Александровичем, братом российского императора Александра III, который приходился ей дядей по общему предку. В подмосковном Ильинском они привели свой медовый месяц. Спустя пять лет супруга великого князя приняла православие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спутница князя занималась делами благотворительности, Красного Креста, а после смерти мужа на свои средства основала обитель милосердия на Большой Ордынке. В 1918 году, после Революции, Великая княгиня вместе с членами императорской фамилии была казнена в Алапаевске. Позже её тело было захоронено в Палестине, а сама она канонизирована Церковью как святая мученица Елисавета Феодоровна Алапаевская.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как писал в начале века архиепископ Анастасий: «Православие покорило её своей красотой и богатством внутреннего содержания», По словам современников, Великий князь растрогался и плакал когда жена сообщила ему о своём решении перейти в православную веру.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Второе преображение Великой княгини случилось уже после смерти Великого князя, когда она по наущению своего сердца и на свои средства основала Марфо-Мариинкую обитель, купив дома и землю на Ордынке, где, не принимая формально монашеского пострига, вела жизнь аскетичную и чуждую светских соблазнов. В продолжение этих благородных традиций в рамках Елисаветинского крестного хода прошла благотворительная акция «Белый цветок» . Собранные средства направили семьям с тяжело больными детьми Одинцовского и Красногорского городских округов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Елизавета - одна из самых близких к нам по времени православных святых, - сказала руководитель фонда Анна Витальевна Громова, душа и организатор этого мероприятия, - Возрождение имения Ильинское-Усово – это отношение наше и к Великой княгине, и к её делам, и к нашему прошлому.