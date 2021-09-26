Что происходит на южных рубежах СНГ

Валерий Герасимов в последние дни провел интенсивные переговоры со своими коллегами из ведущих стран азиатского региона. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в последние дни провел интенсивные переговоры со своими коллегами из ведущих стран азиатского региона, прямо заинтересованных в скорейшем урегулировании и введении в правовое русло ситуации в Афганистане и вокруг него.

Сначала у Валерия Герасимова состоялась встреча с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Ли Цзочэном. На полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках антитеррористического учения стран ШОС «Мирная миссия-2021» российский генерал армии и китайский генерал-полковник подробно обсудили ситуацию, которая сложилась в Афганистане после ухода американских войск, и вокруг этой страны.

Эта непростая тема присутствовала и в переговорах Герасимова с начальником штаба ВС Индии, генералом Бипином Раватом.

Ну, а с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан, генералом Надимом Разой начальник Генштаба ВС РФ на днях обсудил, в том числе, и перспективы военно-морского сотрудничества двух стран. Была дана оценка и участию отряда кораблей Черноморского флота России в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021», и в двустороннем военно-морском учении «Аравийский муссон-2021», и в маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Оба военных руководители отметили и участие фрегата ВМС Пакистана «Зульфикар» в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Российская и пакистанская стороны не могли не коснуться и того, как развивается ситуация в Афганистане, с которым Пакистан имеет одну из самых протяженных границ, а Россия присутствует в районе тысячекилометровой таджикско-афганской границе силами своей 201-й военной базы. И, конечно, прямо заинтересована в спокойствии на южных рубежах ОДКБ.