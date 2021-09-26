Полиция проверит видео с семилетним ребенком за рулем «Тойоты» в Москве

Несовершеннолетний, предположительно на МКАДе, был допущен к управлению машиной «Тойота». Фото: Shutterstock

Столичная Госавтоинспекция изучает видео, на котором несовершеннолетний, предположительно на МКАДе, был допущен к управлению машиной «Тойота».

- Устанавливаются точные место и время совершения правонарушения, а также лицо, допустившее действие, крайне опасное для жизни и здоровья ребенка, а также для других участников дорожного движения, - рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

Ранее в столичной вечерней пробке была замечена «Тойота», которой управлял семилетний ребенок. Мальчик сидел на коленях у отца. Очевидцы успели снять на видео и выложить в соцсети. Полиция уже установила по номерам владельца «Тойоты ». Это 41-летний Петр. Мужчина посчитал, что урок вождения не будет никому не мешать, тем более, что на шоссе была пробка и машины практически не ехали. В тот момент он разрешил ребенку сесть на колени и взяться за руль. Мать мальчика была против, но Петр разрешил ребенку и продолжил урок.

Момент, когда мальчик вел машину, попал на видео. Фото: Кадр видео

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства, устанавливают точное место правонарушения. После изучения имеющихся материалов будет принято процессуальное решение.

- Однозначно нарушены правила перевозки. Нельзя пересаживать пассажира во время управления транспортным средством, все должны быть пристегнуты, нельзя передавать управление человеку, не имеющему водительские права и тд. Административка будет, правоохранительные органы определят меру наказания, - прокомментировал адвокат Александр Карабанов.

Есть мнение

Петр Шкуматов, координатор движения "Синие ведерки":

- Еще нужно доказать, что управлял ребенок. Водитель сидел на сидении. А если четко не видно, ребенок управлял или просто лежали его руки на руле - тоже вопросы. В случае передачи управления несовершеннолетнему, конечно, понесет ответственность. Но есть ощущение, что адвокаты водителя будут настаивать, что управления не было, тогда может история просто сойти к тому, что выпишут штраф за перевозку ребенка без автокресла - это 3000 рублей.

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