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В мире26 сентября 2021 19:30

Больше не слабый пол: В Исландии впервые в Европе большинством депутатов будут женщины

На выборах в альтинг победила правящая коалиция, но важно другое
Елена САВОЧКИНА
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Руководить правительством будет премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир

Руководить правительством будет премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир

Фото: REUTERS

Впервые в Европе появится парламент, тон в котором будут задавать женщины. По итогам выборов в Исландии большинство мест в альтинге (так называется местный парламент, один из старейших в мире) достанется дамам. Голосование прошло в субботу 25 сентября.

В альтинге всего 63 места (в Госдуме России, например, 450 депутатов, но давайте все-таки сделаем скидку на размеры стран), и 33 из них займут женщины. Что же касается политической составляющей процесса, то правящая коалиция, которая состоит из Партии независимости, «Движения левых «зеленых» и Прогрессивной партии удержали большинство. Правда, среди них голоса распределились иначе, тем на прошлых выборах, так что договариваться о том, кому отойдет какой пост в правительстве, придется заново. В Исландии, как, например, в Германии, победившие на парламентских выборах, формируют из своих представителей правительство и назначают премьер-министра.

Парадоксальным образом, самый женский парламент не только в истории маленькой северной страны, но и всей Европы, может привести к власти в Исландии мужчину. Дело в том, что больше всего мандатов получила консервативная Партия независимости. Что автоматически делает ее лидера Бьярни Бенедиктссона главным претендентом на премьерское кресло. Подвинуть из него он может как раз женщину — представительницу «Движения левых «зеленых» Катрин Якобсдоттир.

Хотя рейтинги лично Якобсдоттир все еще высоки. За время ее правления в стране провели налоговую реформу и продлили отпуск по уходу за ребенком. Но что, возможно, самое важно, она сумела провести Исландию без особых потерь через пандемию коронавируса. Из 370 тысяч исландцев от ковида умерли 33 человека.

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