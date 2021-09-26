Больше не слабый пол: В Исландии впервые в Европе большинством депутатов будут женщины

Руководить правительством будет премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир Фото: REUTERS

Впервые в Европе появится парламент, тон в котором будут задавать женщины. По итогам выборов в Исландии большинство мест в альтинге (так называется местный парламент, один из старейших в мире) достанется дамам. Голосование прошло в субботу 25 сентября.

В альтинге всего 63 места (в Госдуме России, например, 450 депутатов, но давайте все-таки сделаем скидку на размеры стран), и 33 из них займут женщины. Что же касается политической составляющей процесса, то правящая коалиция, которая состоит из Партии независимости, «Движения левых «зеленых» и Прогрессивной партии удержали большинство. Правда, среди них голоса распределились иначе, тем на прошлых выборах, так что договариваться о том, кому отойдет какой пост в правительстве, придется заново. В Исландии, как, например, в Германии, победившие на парламентских выборах, формируют из своих представителей правительство и назначают премьер-министра.

Парадоксальным образом, самый женский парламент не только в истории маленькой северной страны, но и всей Европы, может привести к власти в Исландии мужчину. Дело в том, что больше всего мандатов получила консервативная Партия независимости. Что автоматически делает ее лидера Бьярни Бенедиктссона главным претендентом на премьерское кресло. Подвинуть из него он может как раз женщину — представительницу «Движения левых «зеленых» Катрин Якобсдоттир.

Хотя рейтинги лично Якобсдоттир все еще высоки. За время ее правления в стране провели налоговую реформу и продлили отпуск по уходу за ребенком. Но что, возможно, самое важно, она сумела провести Исландию без особых потерь через пандемию коронавируса. Из 370 тысяч исландцев от ковида умерли 33 человека.