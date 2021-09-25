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Политика25 сентября 2021 17:05

Путин: с выборов 1999 года в Думе не было пяти фракций

Президент напомнил, что парламентским партиям придется выполнять свои предвыборные обещания
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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В субботу Владимир Путин по видеосвязи с главами пяти парламентских фракций обсудил результаты голосования.

В субботу Владимир Путин по видеосвязи с главами пяти парламентских фракций обсудил результаты голосования.

Фото: REUTERS

Выборы заканчиваются по-настоящему не в тот момент, когда ЦИК официально публикует итоги, а когда президент поздравляет победителей с получением думских мандатов. В субботу Владимир Путин по видеосвязи с главами пяти парламентских фракций обсудил результаты голосования.

- Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских. Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия «Новые люди». Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций. Что тоже говорит о демократичности избирательных правил, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил, - заявил Путин.

Президент напомнил, что выборы прошли «на фоне пандемии и снижении реальных доходов людей». Да, экономика восстанавливается, «по основным показателям мы вышли на допандемийный уровень». Но многие это «пока не почувствовали на себе». Новой Думе как раз и предстоит заняться благосостоянием людей.

- Все, что обещали, надо выполнять, - указал Путин.

Конце президент перечислил главные цели в развитии страны:

- Снизить до минимума бедность;

- Заняться развитием, обучением, питанием детей в семьях с низкими доходами;

- В экономике должна расти доля передовых, высокотехнологичных отраслей.

Путин об итогах выборов в Госдуму

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