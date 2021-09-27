В США в штате Нью-Мексико обнаружены отпечатки стоп, которые оставили сибиряки 23 тысячи лет назад

Следы древних сибиряков в Новом Свете.

Следы, которые были обнаружены на территории национального парка Уайт-Сэндс, расположенного в американском штате Нью-Мексико (White Sands National Park in New Mexico) заставили антропологов пересмотреть свои представления о сроках появления там первых людей. Следам 23 тысячи лет. Это отдвигает начало «заселения» американского континента, как минимум, на 10 тысяч лет. А то и еще дальше.

На следы наткнулся один из служащих национального парка (National Park Service) – некто Дэвид Бастос (David Bustos). Он поучаствовал и в дальнейших исследованиях, которые британские ученые из Борнмутского университета (Bournemouth University) и их американские коллеги из Геологической службы США (U.S. Geological Survey), Университета Аризоны (University of Arizona) и Корнеллского университета (Cornell University) провели под руководством профессора Мэтью Беннетта (Matthew Robert Bennett). В статье, опубликованной в журнале Science, на которую ссылается Daily Mail, они описали 61 отпечаток человеческих ступней.

Наследили в Нью-Мексико дети, подростки и взрослые - большая компания

Обнаруженные следы бесспорно человеческие: хорошо различимы отпечатавшиеся пятки, своды стоп, подушечки пальцев. Они остались в мокрой глине, которая покрывала прибрежную полосу древнего озера. Глина со временем окаменела, сохранив отпечатки на века. Наследили главным образом дети и подростки, группу которых сопровождали двое взрослых. Что они делали у озера? Неизвестно. Может быть, рыбу ловили, а может быть, просто гуляли.

Некоторые отпечати получились удивительно четкими.

Определить время «прогулки» позволило радиоуглеродное датирование органического материала – семян руппии, обнаруженных в слое, в котором были оставлены отпечатки. Датирование продемонстрировало: семенам 23 тысячи лет – точнее от 22,86±0,32 до 21,13±0,25 тысяч лет, как полагают ученые. В любом случае, обнаруженные следы гораздо древнее, чем им следовало бы быть.

Семена водяного растения рупии. Оно помогло датировать следы.

Считалось, что первые люди – кроманьонцы - объявились в Новом Свете после последнего ледникового периода. Пришли с территории нынешней Сибири не позднее 13 тысяч лет назад. Пробрались по ровному льду Берингова пролива и стали «американскими индейцами». Мол, раньше не могли. Потому что путь преграждали мешали непроходимые ледяные торосы.

Но как теперь выяснилось: 23 тысячи лет назад люди уже жили на американском континенте. Гуляли там в самый, что называется, разгар ледникового периода – в так называемый Последний ледниковый максимум (Last Glacial Maximum), выражаясь научным языком. А это значит, что на территорию штата Нью-Мексико – в южные районы Нового Света – древние сибиряки перебрались еще раньше. То есть, появились там до начала оледенения, на тысячелетия перекрывшего миграцию.

Или, что тоже не исключено: льды не мешали путешествиям с одного континента на другой. И первое переселение просто произошло раньше, чем считалось.

Ученые представили себе местность и наследивших.

КСТАТИ

Опасное путешествие, которое предприняли мать-одиночка и ее дитя 13 тысяч лет назад

Профессор Беннетт и его коллеги не в первый раз ходят по следам, которые древние люди оставили в национальном парке Уайт Сэндс. Недавно вместе с профессором Салли Кристин Рейнольдс (Sally Christine Reynolds) и многими другими участниками нынешних раскопок они изучили отпечатки возрастом 13 тысяч лет, которые тоже нашел Дэвид Бастос. Ученые сумели их истолковать. Сочинили целую историю –трогательную и загадочную. Читайте ее в нашем материале.

Ученые-следопыты "оживили" историю 13-тысячелетней давности.