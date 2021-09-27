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Наука27 сентября 2021 12:18

В США в штате Нью-Мексико обнаружены отпечатки стоп, которые оставили сибиряки 23 тысячи лет назад

Человеческие следы свидетельствуют: наши соотечественники проникли на территорию Северной Америки гораздо раньше, чем принято было считать
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Следы древних сибиряков в Новом Свете.

Следы древних сибиряков в Новом Свете.

Следы, которые были обнаружены на территории национального парка Уайт-Сэндс, расположенного в американском штате Нью-Мексико (White Sands National Park in New Mexico) заставили антропологов пересмотреть свои представления о сроках появления там первых людей. Следам 23 тысячи лет. Это отдвигает начало «заселения» американского континента, как минимум, на 10 тысяч лет. А то и еще дальше.

На следы наткнулся один из служащих национального парка (National Park Service) – некто Дэвид Бастос (David Bustos). Он поучаствовал и в дальнейших исследованиях, которые британские ученые из Борнмутского университета (Bournemouth University) и их американские коллеги из Геологической службы США (U.S. Geological Survey), Университета Аризоны (University of Arizona) и Корнеллского университета (Cornell University) провели под руководством профессора Мэтью Беннетта (Matthew Robert Bennett). В статье, опубликованной в журнале Science, на которую ссылается Daily Mail, они описали 61 отпечаток человеческих ступней.

Наследили в Нью-Мексико дети, подростки и взрослые - большая компания

Наследили в Нью-Мексико дети, подростки и взрослые - большая компания

Обнаруженные следы бесспорно человеческие: хорошо различимы отпечатавшиеся пятки, своды стоп, подушечки пальцев. Они остались в мокрой глине, которая покрывала прибрежную полосу древнего озера. Глина со временем окаменела, сохранив отпечатки на века. Наследили главным образом дети и подростки, группу которых сопровождали двое взрослых. Что они делали у озера? Неизвестно. Может быть, рыбу ловили, а может быть, просто гуляли.

Некоторые отпечати получились удивительно четкими.

Некоторые отпечати получились удивительно четкими.

Определить время «прогулки» позволило радиоуглеродное датирование органического материала – семян руппии, обнаруженных в слое, в котором были оставлены отпечатки. Датирование продемонстрировало: семенам 23 тысячи лет – точнее от 22,86±0,32 до 21,13±0,25 тысяч лет, как полагают ученые. В любом случае, обнаруженные следы гораздо древнее, чем им следовало бы быть.

Семена водяного растения рупии. Оно помогло датировать следы.

Семена водяного растения рупии. Оно помогло датировать следы.

Считалось, что первые люди – кроманьонцы - объявились в Новом Свете после последнего ледникового периода. Пришли с территории нынешней Сибири не позднее 13 тысяч лет назад. Пробрались по ровному льду Берингова пролива и стали «американскими индейцами». Мол, раньше не могли. Потому что путь преграждали мешали непроходимые ледяные торосы.

Но как теперь выяснилось: 23 тысячи лет назад люди уже жили на американском континенте. Гуляли там в самый, что называется, разгар ледникового периода – в так называемый Последний ледниковый максимум (Last Glacial Maximum), выражаясь научным языком. А это значит, что на территорию штата Нью-Мексико – в южные районы Нового Света – древние сибиряки перебрались еще раньше. То есть, появились там до начала оледенения, на тысячелетия перекрывшего миграцию.

Или, что тоже не исключено: льды не мешали путешествиям с одного континента на другой. И первое переселение просто произошло раньше, чем считалось.

Ученые представили себе местность и наследивших.

Ученые представили себе местность и наследивших.

КСТАТИ

Опасное путешествие, которое предприняли мать-одиночка и ее дитя 13 тысяч лет назад

Профессор Беннетт и его коллеги не в первый раз ходят по следам, которые древние люди оставили в национальном парке Уайт Сэндс. Недавно вместе с профессором Салли Кристин Рейнольдс (Sally Christine Reynolds) и многими другими участниками нынешних раскопок они изучили отпечатки возрастом 13 тысяч лет, которые тоже нашел Дэвид Бастос. Ученые сумели их истолковать. Сочинили целую историю –трогательную и загадочную. Читайте ее в нашем материале.

Ученые-следопыты "оживили" историю 13-тысячелетней давности.

Ученые-следопыты "оживили" историю 13-тысячелетней давности.

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Доказательства присутствия древних людей в Северной и Южной Америке найдены в нацпарке Уайт-Сэндс
Доказательства присутствия древних людей в Северной и Южной Америке найдены в нацпарке Уайт-Сэндс
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