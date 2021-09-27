Секс, наркотики, целибат: католический священник в Италии устраивал гей-вечеринки на деньги прихожан

Следователи уверены, что 40-летний Франческо Спаньези в течение двух последних лет устраивал на деньги прихожан гей-вечеринки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Тосканы расследует дело о хищении $117000 со счета католического прихода. По мнению правоохранителей, деньги, пожертвованные верующими и предназначенные для помощи бедным, украл местный священник.

Следователи уверены, что 40-летний Франческо Спаньези в течение двух последних лет устраивал на деньги прихожан гей-вечеринки. В частности, средства шли на покупку алкоголя и наркотиков.

В поле зрения полиции священник попал после того, как его сосед по квартире был пойман при попытке ввезти в Италию из Нидерландов одного литра оксибутирата натрия (психоактивного вещества, в малых дозах вызывающего эйфорию).

Во время обыска в квартире священника обнаружены бутылки из-под опасного наркотика – по мнению экспертов, в смеси с алкоголем оксибутират натрия может стать смертельным.

Спаньези, которого называют блестящим проповедником, на данный момент помещен под домашний арест, а правоохранители проводят опрос мужчин, причастных к оргиям прелата, которых за последние два года набралось не менее 200 человек.

В полиции рассказали, что для поиска гостей на свои вечеринки священник и его друг пользовались различными сайтами знакомств, а позже продавали наркотики участникам веселья.

Известно, что в свое время Спаньези оставил учебу в медицинской школе ради того, чтобы посвятить себя религии.

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