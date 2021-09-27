«Фильмы моей жизни»: Кем был Кирилл Разлогов для нашего кино

Разлогов никогда не скрывал своей ангажированности, но умел распорядиться близостью к «власти» на пользу Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

У Кирилла Разлогова можно было многому поучиться: не только блестящему профессионализму, обширным знаниям в сфере кино и международного фестивального движения, но и трезвому практицизму, умению жить и выживать при всех политических режимах. Он был директором Российского института культурологии, программным директором Московского международного кинофестиваля, президентом Гильдии киноведов и кинокритиков, вел кафедру во ВГИКе и программу на телевидении - не производя впечатление человека с железным здоровьем, он отличался завидной работоспособностью. Помню, не так давно во время заседания отборочной комиссии Московского кинофестиваля он уверенно и очень убедительно произнес: «У меня есть еще десять лет активной жизни!». Поэтому таким неправдоподобным ударом оказалось сообщение о его смерти от сердечного приступа…

Разлогов никогда не скрывал своей ангажированности, но умел распорядиться близостью к «власти» на пользу в том числе и тех, кто не поддерживал его политических взглядов. Работая в отборочной комиссии МММКФ, я чувствовал его поддержку - он считал, что палитра современного кино должна быть представлена максимально широко. Не только на фестивале, но и в повседневной жизни рядового отечественного кино- и телезрителя. И очень много для этого делал. Именно он первым привез и показал в России считавшийся порнографией шедевр Нагисы Осимы «Империя чувств». «Сейчас это было бы уже невозможно!» - с улыбкой, но не без горечи сказал он мне. В этом году к 75-летию Кирилла Эмильевича («60-летию увлечения кино и 55-летию профессиональной работы в этой сфере» - добавлял он сам) ММКФ показал составленную им программу «Фильмы моей жизни», куда вошли вещи, которые он выделял, - от "Окраины" Бориса Барнета и "Печати зла" Орсона Уэллса до той же «Империи чувств».

Последний раз я видел его в лаунже аэропорта Ниццы после изнурительного Каннского фестиваля: Кирилл Эмильевич держался молодцом и учил меня пить виски…