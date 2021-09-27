Тигр в парке "Тайган" откусил палец годовалому ребёнку

22-летняя мать поднесла своего годовалого ребёнка за пределы барьера безопасности Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Крымский парк "Тайган" —- один из крупнейших в Европе питомников крупных хищных кошек. Он расположен в городе Белогорске, в 40 километрах от Симферополя. Там проживает около 60 львов, 40 тигров и много других животных. Парк зарабатывает на сафари, показывая посетителям своих питомцев. Желающих увидеть диких кошек собирается много, особенно в туристический сезон. И не всегда смотрители парка успевают уследить за посетителями.

Несмотря на правила безопасности, туристы иногда подходят к диким кошкам слишком близко. Недавно это привело к несчастному случаю с годовалым мальчиком. Его мама, желая показать ребёнку тигра поближе, вышла за пределы безопасной зоны. Малыш оказался перед хищником, и животное бросилось на ребёнка. Тигр схватил младенца за руку и откусил палец.

— 22-летняя мать поднесла своего годовалого ребёнка за пределы барьера безопасности, к защитному ограждению, в результате тигр откусил ребёнку большой палец левой руки, — cообщает источник kp.ru

Всё произошло из-за того, что мать поднесла ребёнка прямо к ограждению Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пострадавшему мальчику сразу же вызвали скорую помощь. Медики обработали рану на месте и госпитализировали ребёнка в больницу.

— Была оказана медицинская помощь малолетнему с диагнозом травматическая ампутация большого пальца левой кисти. Ребёнок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя, — сообщил источник

Полиция начала проверку по факту нападения животного на ребёнка. Так же оперативники опрашивают родителей мальчика, выясняют причины несоблюдения правил безопасности.