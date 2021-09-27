Мама годовалого мальчика, которому тигр откусил палец: "Медсестры не было на месте"

Счастливый ребенок до нападения тигра

Ранее kp.ru сообщал, что в парке "Тайган" тигр откусил палец годовалому ребёнку. Это произошло 26 сентября в одном из крупнейших в Европе питомников крупных хищных кошек, расположенном в Крыму недалеко от Симферополя. Ежедневно туда приезжают толпы туристов, чтобы посмотреть на тигров, львов и других крупных животных.

Среди гостей парка в воскресенье оказалась и 22-летняя Светлана (имя изменено), девушка хотела показать своему годовалому сыну Паше (имя изменено) крупных кошек. Но поход в питомник закончился для ребёнка и его мамы госпитализацией в больницу. На малыша внезапно напал тигр и откусил ему палец.

Мы связались с мамой пострадавшего мальчика, чтобы узнать её версию случившегося.

— Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребёнка, подтащила к себе и укусила за палец. — вспоминает Светлана

Тигр откусил палец годовалому ребёнку

Всё произошло так быстро, что девушка не успела опомниться, отскочила от клетки с ребёнком. Мальчик громко кричал, а на месте пальца была окровавленная рана.

— Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но рядом никого не было. Я добежала до ларька, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребёнка туда, медсестры на месте не было. Её не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паше и вызвали скорую, по сути, это вся помощь, — говорит Светлана.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка с мамой в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. Там паше провели операцию, зашили рану. Сейчас Светлана с ребёнком ещё находятся в больнице.

На фото видно тот самый вольер, где случилась трагедия

— Я пыталась связаться с руководством парка, но мне не дали телефон директора. К нам приезжал следователь, сказал, что уголовное дело заводить не станут. Мне сказали, что в случившемся виновата только я. Но элементарная техника безопасности там не соблюдается: дежурных у вольеров нет. — считает девушка.

Мама пострадавшего ребёнка собирается обращаться в суд и прокуратуру.

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