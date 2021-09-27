Дмитрий Песков об отпуске Владимира Путина в тайге: Много россиян предпочитает такой же отдых и не менее сложные маршруты

Эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром, в Благовещенск. Фото: REUTERS

В минувшие выходные пресс-служба Кремля распространила видео отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибири - они находились там ещё в начале сентября.

- ...Дмитрий Сергеевич, правильно ли я понимаю, что кадры об отдыхе президента и министра обороны вышли через две недели после отпуска, так как в это время ушел Евгений Николаевич Зиничев, и потом - был разгар предвыборной кампании? - об этом журналист «Комсомольской правды» спросили у Пескова в понедельник, 27 сентября.

В минувшие выходные пресс-служба Кремля распространила видео отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибири - они находились там ещё в начале сентября. Фото: REUTERS

- Да, правильно, - ответил официальный представитель Кремля. - Собственно, эти кадры были сделаны (мы это уже объясняли) буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром, в Благовещенск.

Фото: REUTERS

По пути, обратно в Москву, была сделана такая остановка на несколько дней. А кадры…

Ну, действительно, шла избирательная кампания, и такая трагедия случилась, поэтому это (показ видео. - А. Г.) произошло сейчас.

Фото: REUTERS

- Я сегодня с Геннадием Григорьевичем Онищенко говорил. Он сам мастер спорта (правда, по тяжелой атлетике). И он считает - Путин и Шойгу продемонстрировали форму мастеров спорта по многоборью. А как считаете вы?

- Не знаю, что имеется в виду.

- Онищенко вот что имеет в виду: пересеченная местность, три дня в палатках, середина сентября – это вообще не время для отдыха, тем более в горах. Он прикинул нагрузку на мышцы, на организм и так далее...

- Он специалист, ему виднее. Я, честно говоря, не специалист.

Фото: REUTERS

Но я знаю, что много россиян предпочитает такой отдых и не менее сложные маршруты.

- Когда был предыдущий отпуск президента, вы нам показали меню, кухню. Почему на этот раз воздержались от показа таких бытовых деталей?

- Не могу ответить на этот вопрос. Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет.

Фото: REUTERS

(Во время отдыха в Туве на столе у Путина и Шойгу было сало, мясо, овощи, чай из трав. - А.Г.)

- То есть кухня повторяется, по сути?

- Ну, наверное. Не могу вам точно сказать.

- Спасибо.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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Опубликованы фото и видео, снятые во время трехдневного отпуска президента в Сибири (подробности)