В Москве водитель иномарки посадил двухлетнюю дочь за руль

Роликом уже заинтересовалась столичная Госавтоинспекция

Столичные водители сняли на видео, как по Москве на белом Volkswagen ехала двухлетняя девочка. Отец посадил за руль своего ребенка. Такую картину заметили на проспекте 60-летия Октября.

- Это удивительно, конечно, - комментирует автор видео.

Роликом уже заинтересовалась столичная Госавтоинспекция, по всей видимости, отцу девочки грозит административная ответственность.

- Снова разбираемся с очередным случаем допуска ребенка к процессу управления автомобилем. Теперь на юго-западе столицы. В сети появилось видео, на котором водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в районе улицы Косыгина, держит на руках ребенка, - сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Порулить дочке разрешил 39-летний Андрей. В свое оправдание отец говорит, что дочка капризничала в детском кресле, поэтому он взял ее на руки. Пересадка ребенка с автокресла за руль происходила в пробке, когда машина стояла. Однако девочка продолжала сидеть за рулем, когда машина передвигалась – это видно и на снятом ролике.

- Ничто не может служить оправданием такому халатному отношению к безопасности ребенка и окружающих, - сказали в Госавтоинспекции Москвы.

Накануне был подобный случай, когда отец пересадил за руль «Тойоты» семилетнего сына. Несмотря на то, что супруга была против, 41-летний Петр посадил сына на колени и продолжил движение по МКАДу. За урок вождения мужчина понесет административную ответственность.

- Установлено, что нарушение допущено 25 сентября в 21.15 на 14 километре внешней стороны МКАД. Мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, - рассказали в ГИБДД по Москве.

Согласно статье «Нарушение правил перевозки людей», 41-летнему Петру придется выплатить штраф в размере 3000 рублей. Столичные правоохранители считают, что автомобилисты, которые допускают ребенка к процессу управления транспортным средством, демонстрируют пренебрежительное отношение не только к закону, но и к жизни своих детей.

- Не совершайте подобных правонарушений, берегите своих детей и других участников дорожного движения, - обратились к водителям представители Госавтоинспекции Москвы.