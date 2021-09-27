Осиротевшая внучка Владимира Конкина скучает по деду, но в Москву после гибели мамы возвращаться не хочет

Дедушка часто навещает Алису. Был он у нее в гостях и на минувших выходных. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

На минувшей неделе, 22 сентября, исполнился ровно год со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери Народного артиста России, Владимира Конкина. Молодая, красивая женщина утонула в бассейне фитнес клуба «Джамп», что в центре Москвы, на Красной Пресне. Следствие по делу до сих пор не завершено. Лишь месяц назад у следствия появилась обвиняемая. Это директор того самого фитнес клуба – Анна Андрианова.

11 миллионов, как у блогера Эдварда Била

По версии следствия, именно ее халатность привела к трагедии. У бассейна в роковой вечер не дежурил инструктор, а медработника и вовсе не было в штатном расписании. Несмотря на улики, свою вину предпринимательница отрицает. По ее версии, во всем виноваты врачи, которые не сумели откачать утопленницу. Сейчас по делу назначена новая медицинская экспертиза, результаты которой прольют свет на детали трагедии.

В поездке актера сопровождала его концертный директор Елена Переслени и друг семьи Владимир Лобарев. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Тем временем Владимир Конкин уже подал гражданский иск против Андриановой. В нем он настаивает на компенсации морального вреда от потери дочери. Сумма не маленькая - 11 миллионов рублей. Но взяли ее не с потолка. Именно столько блогер Эдвард Бил заплатил москвичке, которая стала инвалидом после ДТП на Садовом кольце, виновником которого его признал суд.

- У Софии осталась несовершеннолетняя дочка, и эти деньги полностью пойдут на образование ребенка, на покупку жилья и другие нужды девочки, - рассказала kp.ru Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

По словам друга семьи Конкиных, с опекуном у Алисы сложились прекрасные отношения. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

«В Питере хорошо, потому что мостов много, а в Москве лучше метро»

Но как и с кем сейчас живет девочка? Алиса Конкина потеряла маму в 11 лет. Осиротела она при живом отце. Семья распалась, когда Алисе было три, но окончательно связь с отцом девочка потеряла за год до смерти матери. Именно тогда адвокат Руслан Подгорный был объявлен в розыск. Мужчину обвиняют в мошенничестве и все это время он прячется от следствия.

После смерти мамы у Алисы из близких родственников остался 69-летний дедушка Владимир Конкин и дяди: братья-близнецы мамы Святослав и Ярослав Конкины. Вариант с дедом отпал сразу: возраст, плюс гастрольный график. Конкин честно признался, что один воспитание внучки не потянет. Первоначально считалось, что опеку над Алисой оформит кто-то из дядей: у обоих свои благополучные семьи. Но дальше планов и разговоров дело не пошло. В итоге на семейном совете Конкины решили, что Алисе будет лучше в семье племянницы актера. Уже через неделю после похорон документы были оформлены, и Алиса переехала к опекуну Яне в Санкт-Петербург. В северной столице девочка живет уже почти год и, кажется, отношения в новой семье сложились.

Приехали, конечно, не с пустыми руками. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Дедушка часто навещает Алису. Был он у нее в гостях и на минувших выходных. В поездке актера сопровождала его концертный директор Елена Переслени и друг семьи Владимир Лобарев. Приехали, конечно, не с пустыми руками.

- Алиса всерьез увлеклась рисованием и поэтому мы с тематическими подарками приехали. Ей особенно понравился набор профессиональных фломастеров. А дедушке она сразу свою картину подарила. Говорила, что скучает, но в Москву возвращаться не хочет, - рассказал kp.ru Владимир Лобарев, ветеран МУРа, друг Конкина. – Ей на пользу после всего случившегося пошла смена города. Это и психологи советовали. А в детских рассуждениях это звучит так: «в Питере хорошо, потому что мостов много, а в Москве лучше метро».

О маме с Алисой дедушка стареется не говорить. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

По словам друга семьи Конкиных, с опекуном у Алисы сложились прекрасные отношения.

- Она называет ее Яной. И тут это нормально, Алисе сейчас 12 лет, и никто уже не может ей маму заменить. При этом видно, что с Яной близкие у них отношения. Алису любят, о ней заботятся. Яне за 50 и своих детей у нее нет. Алиса для нее сейчас самое главное в жизни. Видно, что в нее всю душу вкладывают. И результаты у девочки за этот год отличные. В новой школе, а она у нее одна из лучших в Питере, одни «пятерки» и «четверки», успевает заниматься рисованием, танцами. Конечно, Алиса по маме тоскует, но видно, что удалось критический период первого года после потери близкого человека, достойно пройти, - добавил Владимир Лобарев.

В честь годовщины у могилы Софии отслужили панихиду. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

О маме с Алисой дедушка старается не говорить.

- Он бережет Алису, и лишний раз не лезет к ребенку в душу. Сам тяжело все переживает. В Питер мы поехали буквально с кладбища. В честь годовщины у могилы Софии отслужили панихиду. Удивительная была погода, мистическая. Когда приехали на кладбище был дождик, а как только пришли к могилке Софии, так выглянуло солнце, - рассказал Владимир Лобарев.

Напомним, Софию Конкину похоронили рядом с ее мамой на Пятницком кладбище. К годовщине смерти Владимир Конкин установил на могиле дочери мраморную доску.