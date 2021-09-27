Лариса Гузеева была при смерти из-за ошибки врачей

Лариса Гузеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева, экстренно госпитализированная в больницу, продолжает оставаться в Коммунарке. За несколько дней до этого актриса сжигала жир в ледяной воде и признавалась, что находится в стрессе из-за набранного веса. А ведь в прошлом ей уже пришлось перенести страшное.

Лариса Гузеева оказалась при смерти из-за ошибки врачей. Все случилось в 1980 году во время Олимпиады. На тот момент актрисе было 20 лет. Она приехала к маме в Оренбурге, когда ей внезапно стало плохо.

Родительница вызвала "скорую". Приехавшая на вызов местный фельдшер почему-то заявила, что у Гузеевой внематочная беременность. На самом же деле диагноз был другим. "Я умирала. У меня лопнул аппендицит", - поведала Гузеева в эфире YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Ларису Андреевну привезли в больницу. Но там случилось страшное. "Какая-то ученица мне не могла взять кровь, потому что брала грязной иглой, она была забита кровью чьей-то", - поделилась ведущая.

Она оказалась при смерти. "Меня вскрывали. Разрезали с двух сторон. И, пока я была в сознании, мамочку вызвали в больницу и сказали: «Пока жива, лучше попрощайтесь»", - поведала актриса.

К счастью, она выжила. Правда, после операции похудела. И без того стройная актриса стала весить около 40 кг. Была как тростинка.

И вот спустя 41 год поклонники молятся за здоровье кумира. Появилась информация, что у нее повреждены внутренние органы. Звезду забрали на "скорой" из-за подозрений на коронавирусную инфекцию. Гузеева испытывала проблемы с дыханием, ее мучила высокая температура.

Как выяснилось, первые признаки недомогания появились у ведущей несколько дней назад после того, как артистка сжигала жир в ледяной воде. "Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", - писала она.