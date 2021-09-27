Сжигала жир в ледяной воде: роковой поступок Ларисы Гузеевой обернулся кошмаром

Располневшая актриса признавалась, что находилась в диком стрессе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева находится в Коммунарке в тяжелом состоянии. Что на самом деле произошло с актрисой - остается только догадываться. Экспресс-тест на коронавирус, который артистка сделала дома, оказался положительным. Лариса Андреевна в ужасе и диком стрессе вызвала "скорую", которая ее и госпитализировала. Но мало кто знает, что за несколько дней до этого звезда совершила роковой поступок, который и мог привести к этим печальным событиям.

Лариса Гузеева в середине сентября отправилась на съемки в Крым. "Кино снимаем. Роман Мадянов гений. Абсолютный. Благодарю судьбу что свела",- писала актриса в блоге.

Тогда народ сильно удивился. Ведь актриса давно ушла из кино. Сама она так объясняла происходящее. "Моя мамочка переживала, что я перестала сниматься. А я нет. Мое сердце охладело, душа отвернулась от всего, что приносит тревогу-даже музыку перестала слушать… И вот. Дочь меня поддерживает. Она рядом. Не бойтесь оглядываться", - делилась знаменитость.

Ради заветной роли Гузеева бросилась спешно худеть в спецклинике. Да, опять. Да, снова. Да, резко, не думая о последствиях. Войну с ненавистными жирами она ведет долгие годы с переменным успехом. Чего только не делала - сидела на жестких диетах, ложилась в клинику, просто ничего не ела. Переживала дико. Обзывала себя плохими словами. "Я опять на стрессе и опять набрала вес… Надеюсь, что за три с половиной дня меня обнулят и переформируют… ", - писала она.

Сжигала жир в ледяной воде. Могла застудить почки. "Плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю", - оповещала артистка общественность.

Понятно дело, что подобный удар по организму не мог пройти бесследно. У Гузеевой поднялась температура, по удар попали почки. В Москве ее экстренно госпитализировали.