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Общество27 сентября 2021 17:10

В Москве открылся кабинет-музей репортера Владимира Мусаэльяна

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна. Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.

Владимир Мусаэльян. Фото: Олег Елков/ТАСС

Владимир Мусаэльян. Фото: Олег Елков/ТАСС

Мусаэльян родился 8 июля 1939 в Москве. Фотографией он увлекался с детства. С 1956 года он начинает посылать свои работы в журнал «Советское фото», а уже в 1960 году по приглашению главного редактора Фотохроники ТАСС Кузовкина стажируется там в должности фотокорреспондента и с того же года занимает эту должность. За время работы получил почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и четыре премии World Press Photo, а в 2006 году — награду Союза журналистов России «За честь и достоинство».

В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна.

В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние годы жизни он был консультантом группы проектов и выставок агентства.

Героями его фоторабот становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. Мусаэльян был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а позднее - Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Ленид Ильич Брежнев с правнучкой Галей на отдыхе. Фото Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС

Ленид Ильич Брежнев с правнучкой Галей на отдыхе. Фото Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру. В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.

Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.

Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала. Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру.

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытии присутствовали дочь и внучка фотокорреспондента, которые не смогли сдержать слез, осматривая выставку.

1 августа 1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на отдыхе. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

1 августа 1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на отдыхе. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.

В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.

В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотограф рассказывал сайту kp.ru, как он снимал прощание советского народа с Брежневым. Самое сильное впечатление от тех дней произвели на него замолкшие телефоны.

Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала.

Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время охоты на территории охотничьего хозяйства "Залесье". Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время охоты на территории охотничьего хозяйства "Залесье". Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.

Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.

Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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