В Москве открылся кабинет-музей репортера Владимира Мусаэльяна

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна. Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.

Владимир Мусаэльян. Фото: Олег Елков/ТАСС

Мусаэльян родился 8 июля 1939 в Москве. Фотографией он увлекался с детства. С 1956 года он начинает посылать свои работы в журнал «Советское фото», а уже в 1960 году по приглашению главного редактора Фотохроники ТАСС Кузовкина стажируется там в должности фотокорреспондента и с того же года занимает эту должность. За время работы получил почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и четыре премии World Press Photo, а в 2006 году — награду Союза журналистов России «За честь и достоинство».

В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние годы жизни он был консультантом группы проектов и выставок агентства.

Героями его фоторабот становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. Мусаэльян был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а позднее - Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Ленид Ильич Брежнев с правнучкой Галей на отдыхе. Фото Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру. В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.

Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала. Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытии присутствовали дочь и внучка фотокорреспондента, которые не смогли сдержать слез, осматривая выставку.

1 августа 1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на отдыхе. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.

В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотограф рассказывал сайту kp.ru, как он снимал прощание советского народа с Брежневым. Самое сильное впечатление от тех дней произвели на него замолкшие телефоны.

Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время охоты на территории охотничьего хозяйства "Залесье". Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН