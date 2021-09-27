В Москве открылся кабинет-музей репортера Владимира Мусаэльяна

Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна. Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.
Владимир Мусаэльян. Фото: Олег Елков/ТАСС
Мусаэльян родился 8 июля 1939 в Москве. Фотографией он увлекался с детства. С 1956 года он начинает посылать свои работы в журнал «Советское фото», а уже в 1960 году по приглашению главного редактора Фотохроники ТАСС Кузовкина стажируется там в должности фотокорреспондента и с того же года занимает эту должность. За время работы получил почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и четыре премии World Press Photo, а в 2006 году — награду Союза журналистов России «За честь и достоинство».
В штаб-квартире ТАСС торжественно открыли кабинет-музей советский и российского фотожурналиста, фотохудожника Владимира Мусаэльяна.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В последние годы жизни он был консультантом группы проектов и выставок агентства.
Героями его фоторабот становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. Мусаэльян был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а позднее - Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.
Ленид Ильич Брежнев с правнучкой Галей на отдыхе. Фото Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС
Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру. В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.
Экспозиция приурочена к годовщине смерти знаменитого фотографа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала. Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.
Интерактивная экспозиция включила в себя его избранные снимки, личные вещи и фотоаппаратуру.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На открытии присутствовали дочь и внучка фотокорреспондента, которые не смогли сдержать слез, осматривая выставку.
1 августа 1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на отдыхе. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.
В центре кабинета-музея расположился рабочий стол, в углу стоит диван и журнальный столик, а стены кабинета украшают его многочисленные работы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фотограф рассказывал сайту kp.ru, как он снимал прощание советского народа с Брежневым. Самое сильное впечатление от тех дней произвели на него замолкшие телефоны.
Экспозиция расскажет о 60-летнем жизненном пути профессионала.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время охоты на территории охотничьего хозяйства "Залесье". Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
Посетителям поведают, как Мусаэльян приучал к камере генсека ЦК КПСС и о его дружбе с первыми космонавтами.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года, на 82 году жизни.Он был похоронен на Головинском кладбище.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН