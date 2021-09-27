Американку будут судить за то, что она не пускала любовника на работу

Кайле Блейк грозит серьезный срок по обвинению в терроризме.

Вряд ли 33-летняя американка Кайла Блейк из штата Мэн хоть раз в жизни видела советский фильм «Ирония судьбы или С легким паром». Но строчку «С любимыми не расставайтесь», которая звучит в нем, явно приняла близко к сердцу.

Недавно у нее появился новый возлюбленный, конфетно-букетный период быстро перерос в пастельно-интимный, так что парочка наслаждалась каждым моментом, проведенным вместе. Страсти, судя по всему, кипели нешуточные.

Как-то утром Кайла подумала: зачем же отпускать возлюбленного на работу, когда можно провести вместе весь день. Девушка рассудила, что за свое счастье нужно бороться и набрала на телефоне 911. Полицейским она сообщила, что на заводе, где трудился мирно посапывавший в подушку парень, заложена бомба, передает NYP.

План сработал отлично: цеха оцепили экстренные службы, производство встало, 400 работягам запретили приближаться к заводу. Разумеется, ничего не нашли, но на розыски ушел весь день.

Чем занимались в это время влюбленные, догадаться нетрудно. Надеемся, что оно того стоило, потому что Кайла далеко не шпион, так что полиция ее звонки отследила без проблем. Девушка быстро призналась, что сообщение о бомбе — ее проделки. Такая откровенность ей никак не помогла: девушку обвинили ни много ни мало в терроризме, и теперь ей грозит реальный тюремный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немцы впервые выбрали в Бундестаг трансгендера

Тесса Гансерер представляет партию «Зеленых» (подробности)