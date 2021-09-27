Немцы впервые выбрали в Бундестаг трансгендера

В баварском парламенте Гансерер занимался защитой прав квир-сообщества, небинарных личностей и транссексуальных родителей Фото: REUTERS

Немецкие избиратели в округе Северный Нюрнберг поддержали парламентария от партии «Зеленые» Тессу Гансерер. До 2018 года она была известна под именем Маркус Гансерер и заседала — точнее, тогда еще заседал - в парламенте Баварии.

Гансерер противостояла кандидатам от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Габриэле Генрих и Себастьяну Брема от партии ХДС/ХСС. Трансгендер одержал победу, получив 22,6% голосов. Такой «отличный результат» - признак открытого и толерантного общества, заявила новоизбранный депутат.

44-летний политик получил образование в сфере лесного хозяйства и инженерии. С 2005 года работал в команде немецкого «зеленого» политика Кристиана Магерля. В 2008 году Гансерер попытался пройти в региональный парламент Баварии, но на выборах провалился. Однако спустя пять лет, в 2013 году, ему все-таки удалось избраться.

В 2018 году политик был переизбран повторно. В новом женском обличии Гансерер предстал уже перед своими избирателями и коллегами на пресс-конференции в начале 2019 года, несмотря на то, что Маркус женат и воспитывает двоих детей. Тогда он объявил, что теперь просит обращаться к нему по имени Тесса. Гансерер отмечал, что начал ощущать себя женщиной еще в 2009 году. Супруга, узнав о двойственной натуре мужа, приняла это и поддержала его решение сменить пол.

В баварском парламенте Гансерер занимался защитой прав квир-сообщества, небинарных личностей и транссексуальных родителей.

Долгое время Гансерер отказывался менять документы на новое имя, оставаясь на бумаге мужчиной. Но в 2021 году, когда политик подавал документы в окружную избирательную комиссию, он значился под двойным именем - «Маркус (Тесса) Гансерер».

Помимо Маркуса-Тессы в Бундестаг прошел еще один трансгендер от партии «Зеленых» Найк Славик.

«Я получил поздравления из Польши, Великобритании и США. Успех трансгендеров на выборах распространяется по всему миру», - написал в своем Твиттере Славик.

Ранее в немецком Бундестаге заседал только один транссексуал Кристиан Шенк, но по окончанию своих полномочий в 2002 году он покинул свое место в парламенте.

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