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Общество27 сентября 2021 18:29

Генпрокуратура пополнила список запрещенных организаций сетью ENEMO

Члены организации больше не будут наблюдать за выборами на территории России
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Согласно решению Генпрокуратуры, деятельность ENEMO "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Согласно решению Генпрокуратуры, деятельность ENEMO "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной организации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»).

- Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, - подвели итоги изучения поступивших после выборов материалов в ведомстве.

Информация о принятом решении направлена Генпрокуратурой в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

В июне месяце Генпрокуратура пополнила список "нежелательных организаций" соросовским ВУЗом из США (НПО "Бард колледж" - Bard College, США) который желал открыть свой факультет в Санкт-Петербурге. Он занял в нем 35-ое место.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, который ужесточающий ответственность за причастность к работе иностранных или международных нежелательных неправительственных организаций (НПО).

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