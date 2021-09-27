Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность сети ENEMO

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность сети ENEMO Фото: Иван ВИСЛОВ

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"), — гласит текст сообщения.

Уточняется, что деятельность сети угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Информацию о решении Генпрокуратуры направили в Минюст России для внесения сети в реестр нежелательных организаций.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ двух иностранных неправительственных организаций из США. Как сообщалось сайте ведомства, нежелательными признаны "Всемирный Институт саентологических предприятий" и "Библиотеку Л. Рона Хаббарда". Деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России, отмечается в сообщении. Уточнялось, что информация о признании их нежелательными будет направлена Генпрокуратурой в Министерство юстиции РФ.