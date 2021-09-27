Разведенная Дина Немцова нашла нового жениха в чате знакомств

Дина Немцова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Разведенная Дина Немцова закрутила новый роман. 19-летняя наследница покойного политика Бориса Немцова и бизнесвумен Екатерины Одинцовой вновь обрела женское счастье благодаря чату знакомств.

Дина Немцова и года не прожила в законном браке со своим первым мужем Дмитрием Матевосовым. В мае 2021 года девушка объявила о разводе. Причин разрыва она не называла. И вот спустя четыре месяца выяснилось, что сердце дочери политика Бориса Немцова и бизнесвумен Екатерины Одинцовой вновь занято.

"Я сильно изменилась за последние несколько месяцев. А менять свою жизнь бывает очень неловко. Неловко, когда в июле 2020-го ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021-го ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в чате знакомств",- написала красавица в блоге.

По словам Немцовой, сейчас она наслаждается жизнью. О повторном замужестве не задумывается и уверяет, что живет так, как хочет. "Меня грели мысли о том, чтобы быть хорошей женой, я считаю это достойным жизненным путем и уважаю тех, кто его выбирает. Возможно, я снова приду к этому, но сейчас меня интересует совсем другое", - заверила она.

Напомним, Дина Немцова начала встречаться со своим первым мужем еще в школьные годы. Они были вместе около четырех лет, прежде чем сыграть свадьбу в июле 2020 года. Однако уже в мае 2021 года Дина объявила о расторжении брака с Метевосовым. Причину расставания с экс-супругом девушка до сих пор держит в секрете.

Дмитрий уверяет, что он так и не понял, почему Немцова решилась на разрыв. "Не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными и с очень отличающимися взглядами на институт семьи. Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать", - делился Дмитрий.