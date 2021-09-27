Датский художник украл у музея 83 тысячи евро и назвал это искусством

Датский художник Йенс Ханнинг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Современное искусство во всех поколениях оставалось не понятым большинством, но, кажется, так, как в XXI веке, еще не было. Чего только не творят современные художники: продают собственные фекалии, приклеивают банан к стене, выставляют в музеях кровати с бардаком вокруг и даже обманывают эти самые музеи, не упуская возможность поживиться.

Последнее «искусство» как раз сейчас твориться в датском Ольборге, а имя художника Йенса Ханнинга наконец-то зазвучало не только на все королевство, но и по всему миру. А все потому, что творец решил взять у музея деньги и назвать искусством именно это.

Работу Ханнинг назвал «Take the Money And Run» («Бери деньги и беги»). Заказчик хотел не совсем то, что вышло: датский музей KUNSTEN выделил художнику финансирование, чтобы он повторил свою раннюю инсталляцию – две стеклянные рамки с банкнотами, датскими кронами и евро. Экспозиция отражала годовой доход в Дании и Австрии, и сотрудники KUNSTEN хотели точно такую же работу. Вот только были невероятно удивлены, вскрыв пакеты с частями инсталляции – там не хватало около 83 тысяч евро (примерно 6 миллионов 300 тысяч рублей). Оказалось, что художник, как молния, дважды в одно место не бьет, и вместо повтора создал абсолютно новую работу.

«Take the Money And Run». Фото: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Кстати, представить ее он решил в прямом эфире местного радио P1 Morgen:

- Дело в том, что не хватает полмиллиона. Точная сумма составляет 534 000 крон. По договору деньги должны быть возвращены по окончании выставки. Но этого не произойдет. Дело в том, что я забрал их деньги.

И пока музей называет это не искусством, а воровством, и грозит полицией, художник вынужден объяснять непосвященным массам смысл своего поступка:

- Новая работа – это протест против условий оплаты труда, предложенных музеем. Восстановление двух предыдущих работ обойдется мне в 25 тысяч крон из собственного кармана. Почему мы должны восстанавливать инсталляцию о взаимоотношениях с Австрией 14-летней давности? И я призываю других людей, у которых такие же ужасные условия труда, как у меня, сделать то же самое. Если они сидят на какой-то дерьмовой работе и не получают денег, возьмите и измените ситуацию.

Деньги художник должен вернуть 14 января – тогда и станет известно, сообщит ли музей в полицию. Впрочем, Ханнинг уже сейчас заявляет, что отдавать назад 84 тысячи евро не собирается (и наслаждается мировой славой, которой наконец-то добился).

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