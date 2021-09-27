«Не болит, но убивает»: 60 процентам россиян грозят инфаркты и инсульты из-за повышенного «плохого» холестерина

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- Холестерин, как известно, «не болит», но при этом свои стрелы запускает достаточно далеко и метко. Острые катастрофы - и мозговые (инсульты), и сердечные (инфаркты) четко связаны с высоким уровнем холестерина, - сразу расставила точки над i главный терапевт Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Оксана Драпкина. Чтобы обсудить последние данные о ситуации с гиперхолестеринемией (так называется на медицинском языке повышенный уровень «плохого» холестерина), Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний организовало круглый стол с участием ведущих экспертов страны.

ГЛАВНАЯ ПОДПИТКА ДЛЯ СЕРДЕЧНЫХ КАТАСТРОФ

- По данным исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ» четвертая часть наших подростков в возрасте 15-19 лет уже имеет повышенный уровень холестерина. Это как раз те люди, которые в 30-40-50 лет, в работоспособном возрасте, уже будут иметь и ишемическую болезнь сердца, и, возможно, инфаркты, инсульты, необходимость хирургического лечения, - рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов. - Среди взрослого населения практически 80% людей имеют те или иные отклонения в липидном обмене, что приводит в конечном итоге к высокой смертности.

В целом гиперхолестеринемия наблюдается у 60% россиян, отметили эксперты. При этом сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) с большим отрывом выступают лидером среди всех болезней - причин преждевременной смертности у нас в стране.

- Примерно половина всех летальных исходов ССЗ приходится на ишемическую болезнь сердца. А это не что иное как атеросклероз коронарных артерий, - пояснил ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, доктор медицинских наук Роман Шахнович. - Самая острая форма ишемической болезни - острый коронарный синдром, ОКС (в народе его называют «предынфарктным состоянием». - Ред.). Мы имеем полмиллиона случаев в год, 100 тысяч человек погибает от инфарктов (это неблагоприятный исход острого коронарного синдрома). То есть среди пациентов с ОКС умирает каждый пятый.

К сожалению, даже если человек выжил после инфаркта, то по данным крупных европейских исследований в первый год очень высок риск тяжелых осложнений. «Около 20% пациентов в этот срок переносят второй инфаркт либо инсульт. Дальше все тоже довольно сложно. В последующие три года тяжелые осложнения развиваются у каждого четвертого из выживших», - рассказал доктор Шахнович.

Общепризнанные факторы риска развития инфаркта миокарда - сахарный диабет, артериальная гипертония, курение, напомнил врач. Но нарушение липидного обмена, повышенный уровень «плохого» холестерина является самым существенным фактором, который увеличивает риск инфаркта более чем в три раза! - подчеркивает эксперт. «Суть инфаркта - это трагическое сочетание атеросклероза, который питается высоким уровнем холестерина прежде всего, и образования тромба. Поэтому кроме профилактики тромбообразования важнейшая задача для спасения пациентов - это интенсивное снижение уровня холестерина», - пояснил Роман Шахнович.

КОМУ ГРОЗЯТ ИНСУЛЬТЫ В МОЛОДОМ И ДАЖЕ ЮНОМ ВОЗРАСТЕ

- Еще один враг и вызов — это наследственная гиперхолестеринемия (то есть повышенный уровень «плохого» холестерина у ребенка с рождения. - Ред.), - добавляет Оксана Драпкина. - Наши исследования показали, что эта патология не такая уж редкость и встречается гораздо чаще, чем мы думали: в России это в среднем один случай на 173 человека. Причем, речь идет о скрытом враге, диагностируется лишь около 1% случаев!

По словам экспертов, гиперхолестеринемия наблюдается у 60% россиян. Фото: Shutterstock

По оценкам экспертов семейной гиперхолестеринемией сегодня больны не менее 840 тысяч россиян. Увы, большинство пациентов узнают о своем диагнозе только тогда, когда сталкиваются с инфарктами и инсультами в молодом возрасте, рассказала Драпкина. Наследственная патология повышает риск мозговых, сердечных катастроф и внезапной смерти в 20 раз. Если ребенок унаследовал гиперхолестеринемию от одного из родителей (так называемая гетерозиготная форма), то инфаркты и инсульты могут случиться в возрасте до 40 лет. При гомозиготной форме, когда «неудачные» варианты генов получены и от отца, и от матери, риск острых нарушений кровообращения и внезапной смерти велик в самом юном возрасте, до 20 лет.

ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА

Не пил, не курил, занимался спортом и… инфаркт

Андрей Субботин полтора года назад перенес инфаркт миокарда. Он никогда не пил, не курил, активно занимался спортом. Приступ произошел внезапно, молодого человека чудом успели спасти. Его жена в это время была на последнем месяце беременности.

- Мне делали операцию в два этапа. Сначала остановили приступ острый, поставили несколько стентов. И через месяц пригласили снова, чтобы поставить [стенты] на другие артерии, потому что они также в скором времени должны были закрыться [холестериновыми наростами], - рассказал пациент.

Андрей восстанавливался несколько месяцев. Из крупной западной компании, где работал бизнес-консультантом, пришлось уйти. В 33 года он получил инвалидность. Ему с трудом удалось найти новое место.

А недавно его мама перенесла инсульт. Так они узнали о своей непростой наследственности.

«Знание этого помогает лучше относиться к той же диете, медикаментам. И к своим близким - потому что понимаешь, что расставание с ними навсегда может быть внезапным», - говорит молодой человек.

В ТЕМУ

Особенно уязвимы для коронавируса

- В период эпидемии COVID-19 важность проблемы гиперхолестеринемии стала еще выше, - рассказал профессор Коновалов. - Повышение «плохого» холестерина приводит к увеличению вязкости, густоты крови, нарушается микроциркуляция, функция эндотелия сосудов (то есть внутренней выстилки сосудов. - Ред.). А как мы знаем, ковидная инфекция — это и есть эндотелиит, дисфункция эндотелия. Поэтому у пациентов с гиперхолестеринемией при заражении коронавирусом значительно повышается риск тромбоза, тяжелого течения и смертельных исходов.

Прививка значительно сокращает такой риск, напоминают врачи. Однако и после вакцинации нужно соблюдать все меры предосторожности (маски в людных местах, дистанция, антисептики), поскольку угроза тяжелых осложнений при высоком уровне «плохого» холестерина все равно остается повышенной.

БУДЬ В КУРСЕ

Современные нормы холестерина

1) Липопротеины низкой плотности, в народе - «плохой» холестерин:

- до 3,3 ммоль/л у здоровых людей, не имеющих факторов риска (см. ниже);

- 1,5 - 1,8 ммоль/л - при наличии факторов риска: если у человека есть воспаление эндотелия (внутренней выстилки кровеносных сосудов). Как правило, эндотелиит есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом;

- ниже 1,4 ммоль/л - при высоком риске сердечно-сосудистых катастроф. То есть, если у человека уже был инфаркт, инсульт, обнаружены крупные бляшки в артериях.

2) Липопротеины высокои плотности, или «хороший» холестерин,

- оптимальным считается показатель > 1,1 ммоль/л

Продолжение следует. Когда и как можно пройти бесплатные профилактические обследования для оценки уровня холестерина, в каких случаях нужно как можно скорее обращаться к врачу, и какие современные методы лечения гиперхолестеринемии подтвердили свою эффективность - об этом во 2-й части нашего материала в ближайшее время на kp.ru.