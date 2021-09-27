Наталья Селезнева в шоке от решения обессиленного болезнью Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра Сатиры. Народный артист РСФСР написал заявление об увольнении. Меж тем коллеги звезды театра и кино в шоке.

"Спешу разочаровать общественность, никаких сенсаций, никаких скандалов", - сказал 87-летний Александр Ширвиндт, который на днях вышел из больницы. Он напомнил, что был у руля Театра Сатиры ровно 20 лет и семь месяцев. Свое решение уйти с должности он объяснил одним словом: "Устал".

При этом именитый артист надеется на лучшее. "Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки", - цитирует звезду ТАСС.

Стоит отметить, что Театр Сатиры открыл сезон в начале сентября без привычного сбора труппы по причине того, что худрук находился в больнице. Александр Анатольевич не скрывает, что обессилил из-за болезни. "Не очень себя чувствую. Слабость, настроения нет", - цитирует его сайт mk.ru.

В свою очередь, близкий друг Ширвиндта - актер Юрий Горин очень опечален уходом товарища. "Он давно собирался уходить, потому что плохо себя чувствует. 87 лет, он болеет. Это, конечно, ужасно", - цитирует его "Пятый канал".

Товарищ Ширвиндта сообщил, что в последний раз общался с артистом три дня назад. В разговоре худрук театра обмолвился, что больше не в силах управлять театром и хочет просто отдохнуть. "Он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно болею. Меня не отпускают доктора». Сегодня его заявление об уходе было подписано", - добавил Горин.

Актриса Наталья Селезнева и вовсе не скрывает, что находится в шоке от ухода Александра Анатольевича. "Официально объявили - это шок. Для меня Ширвиндт - любимый и родной человек, как брат. Мы столько вместе проработали вместе, проехали столько городов с гастролями. Я не представляю, что может быть если он будет отходить от дел. Нас ждет тяжелое время", - цитирует ее Teleprogramma.pro.

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