Танк юрского периода: В Марокко обнаружены останки бронированного динозавра

Так, по мнению пале-охудожников, мог выглядеть "танк" неизвестной прежде "модели". Фото: Shutterstock

Spicomellus afer – так назвали ученые бронированного динозавра, окаменелые останки которого были обнаружены на территории Марокко в районе горного хребта Средний Атлас (Middle Atlas Mountains). Ничего подобного они прежде в руках не держали.

Защитная броня представляла собой шипы, которые росли прямо из костей скелета динозавра. Этим он разительно отличался от своих собратьев, у которых броневые пластины покрывали кожу. Шипованные кости ввергли ученых в недоумение. Поначалу эксперты даже подумали, что их как-то дурят. Но потом убедились: кости настоящие.

Небывалое явлени животного мира: шипы, растущие пямо из кости. Фото: PA/ТАСС

- Более чем странная конструкция — недоумевала Сюзанна Мейдмент (Dr Susannah Maidment), палеонтолог из Музея естествознания в Лондоне (Natural History Museum in London), которая руководила группой своих коллег из Южной Африки и Марокко, пытавшихся понять к какому виду отнести этот невиданный прежде «танк юрского периода», словно бы прибывший с другой планеты. Отчет о проделанной работе, на который ссылается Daily Mail, они опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Сюзанна Мейдмент с шипованными костями. Фото: PA/ТАСС

И все же «зверушка» оказалась земной. Внутренним строением костей – характерным узором на срезе - шипастый спикомеллус походил на анкилозавров, которые тоже имели костные шипы на коже, увесистые толстостенные черепа и хвосты, похожие на эдакие булавы. Эти травоядные ящеры достигали семи метров в длину, весили по четыре тонны, жили, как предполагали палеонтологи, 80 миллионов лет назад.

Возраст шипованных окаменелостей из Марокко был оценен примерно в 168 миллионов лет. Это среднеюрский период (Middle Jurassic period).

Спикомеллуса, в итоге, посчитали анкилозавром. Только очень древним – самым древним.

ВОПРОС РЕБРОМ

От кого защищались бронированные динозавры?

Спикомеллусы и прочие анкилозавры обитали в Гондване – на территории суперконтинента, который включал в себя Мадагаскар, Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, Аравию и Индию. С ними соседствовали огромные и злобные хищники. Челюсть одного из них обнаружили палеонтологи из миланского музея естествознания (Natural History Museum in Milan). Вместе со своими французскими коллегами они причислили чудовище к доисторическому крокодилу.

По оценкам ученых, его длина превышала восемь метров. Голова была короче, чем у современных крокодилов – относительно тела, а конечности, наоборот, длиннее. Зубы — размером с бананы.

Крокодила назвали Razanandrongobe sakalavae. Или уменьшительно-ласкательно Разана. Палеонтологи заверили, что он был самым опасным хищником в своей экосистеме. Занимал в пищевой цепочке место выше плотоядных динозавров.

- Зубы и челюсти Разаны позволяли разгрызать и разжевывать даже кости своих жертв, - уверяет руководитель исследования Криштиану дель Сассо (Cristiano Dal Sasso).

Нетрудно догадаться: с таким соседством броня спикомеллусам была отнюдь не лишней. Но абсолютную защиту она, похоже, не не обеспечивала. Разаны задирали даже бронированных динозавров.

О суперконтинентах, которые существовали на Земле в далеком прошлом и обязательно появятся в далеком будущем, читайте Через 100 миллионов лет люди будут жить в Амазии.