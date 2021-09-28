Внук Пугачевой раскрыл свои доходы: Дени Байсаров зарабатывает 4 тысячи в час

Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Младший сын певицы Кристины Орбакайте этим летом вернулся в Москву из Лондона, где он получал высшее образование. Покидать Россию 23-летний Дени Байсаров пока не намерен. Молодой человек пытается развивать собственный бизнес: он открыл в Москве агентство по организации мероприятий. В программе «Ты не поверишь!» внук Пугачевой раскрыл свой заработок. Дени рассказал, сколько денег он получает за свою работу.

По словам Байсарова-младшего, в своей компании он является генеральным директором и одновременно фотографом. Расценки на его услуги зависят от многих обстоятельств, например, от студии и реквизита.

- Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать, - рассказал Дени.

Молодой человек подчеркнул, что родители дали ему правильное воспитание, а отец помогает ему в ведении бизнеса. Наверняка он предоставил сыну и стартовый капитал на открытие собственного дела. Дени – сын миллионера Руслана Байсарова. Бизнесмен входит в Топ-200 самых богатых людей России (по версии Forbes, в 2019 году его состояние составляло 500 миллионов долларов).

Расспросили Байсарова-младшего и о личной жизни. Молодой человек признался, что мечтает о семье. Учитывая, что Дени – еще и внук примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, покорить его сердце непросто. И все же такая девушка нашлась. Недавно в Инстаграме Байсаров поделился видеороликом, в котором он позирует вдвоем с роскошной блондинкой. Девушка выглядит как актриса или модель. Разумеется, им с Дени моментально приписали роман.

Дени приписывают роман с состоятельной наследницей Алиной Шепель. Фото: Инстаграм.

Новую подругу сына Орбакайте зовут Алина Шепель, ей 23 года. Девушка из достаточно обеспеченной семьи: она отдыхает на дорогих курортах, одевается в бутиках Chanel и Dior. Подруга Байсарова получила блестящее образование. Школьницей Алина жила в США – родители отправили ее за океан на учебу. Затем Алина вернулась в Москву и закончила МГУ, а после отправилась в Лондон, где поступила в магистратуру на специальность «бизнес в сфере моды». После учебы в Лондоне Шепель вернулась в Москву. Сейчас она развивает несколько собственных проектов, связанных с творчеством. Например, записывает подкасты «101 вдохновляющая история», в которой рассказывает о современницах, добившихся успеха.

У семьи девушки достаточно широкий круг общения. Например, они с мамой неоднократно посещали рождественские вечеринки экс-президента США Дональда Трампа.