Драгоценная прическа: у рэпера из Мексики вместо волос на голове - золотые цепи

Сур без ума от своего нового образа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мексиканский рэпер Дэн Сур весной этого года решил удивить не только своих фанатов, но и коллег: в апреле на его страницах в соцсетях появилось фото, где 23-летний музыкант предстал с новой прической – золотыми цепями вместо волос.

- Я стал первым в истории человечества рэпером, которому вживили в голову золотые волосы, - гордо сообщил своим подписчикам музыкант.

Очевидно, парню надоело быть как все. До кардинальной смены своего имиджа он, в принципе, не особо отличался от других рэперов: у Дэна были черные кудрявые волосы, иногда он заплетал их в дреды, носил темные очки и демонстрировал пирсинг в языке.

Рэпера и блогера Дэна Сура (на его страницу в соцсети Tik Tok подписано более двух миллионов человек) хорошо знают не только в Мексике, у него тысячи фанатов со всего света. Они слушают его треки, созданные в стиле реггетон (когда рэп читают под музыку регги). Но теперь им больше нравится смотреть на необычную прическу артиста. Многие, кстати, не верят, что цепи реальные, в комментариях люди пишут, что все это похоже на парик.

- В мою голову врачи вставили один большой крючок, к которому по всей окружности скальпа крепятся другие крючки, размером поменьше, - объясняет Дэн. – Их вживили в мою голову.

Дэн записал видео, на котором мотает головой в разные стороны, а цепи при этом издают характерный звон. Фанатам остается только верить ему на слово, потому что никаких других доказательств у них нет.

Любовь к золоту проявилась у рэпера не только в кардинальной смене прически и увеличении числа ювелирных украшений. С недавних пор он стал носить грилзы – декоративные накладки на зубы, внешне похожие на золотую челюсть.

Явно, что Сур без ума от своего нового образа. Он ходит в футболке с собственным изображением на ней и часто записывает видео в режиме «говорящей головы», без участия кого бы то ни было.

Дэн никогда не отвечает на вопрос – не доставляет ли ему новая прическа неудобства? Рэпер уверен, что ради славы он должен вытерпеть абсолютно любую боль, в том числе и головную.