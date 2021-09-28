Президент Южной Кореи предложил обсудить запрет на мясо собак

Мун Чжэ Ин высказал мнение, что пришла пора подумать о запрете на производство и потребление собачьего мяса Фото: REUTERS

Во время разговора с главой правительства президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал мнение, что пришла пора подумать о запрете на производство и потребление собачьего мяса в стране, но к вопросу необходимо подойти очень аккуратно.

Согласно опросам, собачатина в Южной Корее не является продуктом питания из ежедневного рациона, но тем не менее многие корейцы употребляют ее время от времени, считая полезной для здоровья. Кром е того, существуют рестораны, специализирующиеся на приготовлении традиционных корейских блюд именно из собачьего мяса.

Приобрести собачатину можно на определенных рынках, а в стране действует несколько тысяч ферм по разведению собак на мясо – примерно один миллион животных каждый год отправляется на забой.

Молодые жители Южной Кореи под влиянием Запада чаще всего мясо собак не употребляют в пищу вовсе, отдавая предпочтение традиционной свинине или курятине. Соответственно, молодежь не видит в возможном запрете на потребление собачатины ущемления своих прав – скорее напротив, они готовы такой запрет поддержать, чтобы не выглядеть варварами в глазах остального мира.

Но более пожилые южнокорейцы считают, что правительство не должно вмешиваться в подобные вопросы, поскольку употреблять ли мясо собак в пищу – личное дело каждого.

Так или иначе, но общественное мнение в Южной Корее поделилось почти пополам – 41% опрошенных высказались против запрета, а 59% считают, что подобная мера может и должна быть введена на законодательном уровне. А вот по поводу производства собачьего мяса большинство корейцев высказались однозначно – 78% жителей страны считает, что фермы по разведению собак необходимо закрыть.

По подсчетам Humane Society International, международной организации по защите животных, в Азии ежегодно пускают в пищу порядка 30 миллионов собак и около 10 миллионов кошек. На сегодняшний день запреты на производство собачьего мяса существуют в Таиланде, Гонконге, на Филиппинах и Тайване.