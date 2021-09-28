Михаил Дегтярев после избрания губернатором Хабаровского края: "Ничего не поменялось. Тот же костюм, но дополнительная ответственность"

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Михаил Владимирович! У меня, как всегда, «корыстные вопросы». После того, как вы вступили в должность губернатора, до вас было не дозвониться. Куда вы - если не секрет - сразу же уехали?

- В Нанайский район.

- Вы ж там были. Почему - Нанайский?

- В селе Арсеньево, с министром юстиции Константином Чуйченко, мы запускали цифровое телевидение и закладывали первый камень в пожарное депо и в здание почты. Они будут построены за счет внебюджетных средств центром «Амурский тигр», который возглавляет по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Константин Чуйченко.

- Значит, выходит, не один камень, а два камня вы заложили?

- Можно так сказать.

Но еще у нас там в планах - строительство многоквартирного дома для сотрудников национального парка «Заповедное» в Приамурье.

И, вообще, вот это село Арсеньево, названное в честь известного писателя, путешественника, автора знаменитой повести «Дерсу Узала», будет у нас местным центром притяжения, так же, как село Красный Яр в Приморье.

- Ой, классно как! Я бы хотел там побывать. В свою время был знаком с Максимом Мунзуком, который сыграл Дерсу Узала, помните, фильм Акиры Куросавы?

- Конечно.

- Это тувинский актер, когда он был жив, я приехал в Туву, и мы с ним пошли в тайгу и разожгли костер, и я себя чувствовал Арсеньевым. Правда! Ну, что, здорово.

- Если бы вы разожгли костер в наше время, мы бы вас оштрафовали и как следует бы вам всыпали. Потому что это запрещено.

- Ну, это было давно.

- Сейчас - пожароопасный период.

- Хорошо, я буду иметь в виду. Скажите, пожалуйста, вот если взять Михаила Дегтярева с приставкой врио губернатора и сегодняшнего, что-то изменилось? Походка, одежда, интонация, осанка, манеры?

- Да ничего не поменялось. Те же туфли, тот же костюм, та же походка, тот же график. И дополнительная ответственность и доверие людей. Ответственность перед президентом - еще больше и перед людьми, которые живут в Хабаровском крае.

- Скажите, как вы дома отметили, в семье, свою победу на выборах губернатора?

- Да толком и не отметил, если честно. Одни дела, поездки, встречи, формирование нового правительства...

Сейчас готовимся к совещанию под руководством секретаря совета безопасности Николая Платоновича Патрушева, которое пройдет в Южно-Сахалинске.

Много работы, много. Толком ничего не отметил. Банкетов никаких не было.

- И не будет, судя по всему?

- Да нет, конечно, работаем без банкетов.

- Ладно... Вот вы всегда «Комсомолке» рассказываете, что было наедине с президентом - после того, как мы все увидели, как вы пообщались? Было ли ещё и эксклюзивное подключение в режиме видеоконференции?

- Там потом ничего не было, это же - встреча со всеми избранными главами регионов. А так как у нас было два часа ночи, я поехал спать.

- Ясно. А будет все-таки вот…

- Это особенности Дальнего Востока, видите, Александр. У нас семь часов разница, поэтому часто совещания попадают на ночь.

- А будете общаться с президентом напрямую?

- Все губернаторы общаются по мере необходимости. Надо правительство сформировать, бюджет принять на следующий год. Сейчас здесь в Хабаровске много дел пока. Ну, если президент вызовет, я в любое время прилечу, как и любой губернатор.

- Скажите, а как у вас там с пандемией сейчас?

- Заболеваемость снижается незначительно - меньше 300 случаев заражения за сутки.

Койки мы потихонечку выводим из ковида. Запас есть. С кислородом - порядок. Хабаровский край снабжает им весь Дальний Восток, заводы кислородные - у нас.

Прививочная кампания идет, люди у нас прививаются добровольно, принуждения мы пресекаем, проводим разъяснительную работу.

Все идет по плану, граждане у нас сознательные.

- Ну, слава Богу. А ребятишки ваши в школу пошли у вас там?

- Конечно. Все три сына. (Четвёртый ещё маленький. - А.Г.) Один из них стал первоклассником.

- Кто его в школу повел?

- В школу его повела мама, потому что папа 1 сентября успел в две школы в Хабаровске - на первые звонки. В том числе, открыл новый Волочаевский лицей наш многострадальный, его строили много лет. Огромный, красивый, современный, на 800 мест.

- Ну, ясно. Как в Москве будете, можете сообщить заранее?.. Повидаемся. В общем, мы за вас болеем, вы наш герой, поэтому всегда будем с «корыстными целями» вам звонить…

- Спасибо «Комсомольской Правде» от всех - от всех жителей Хабаровского края за освещение наших событий. Успехов, новых начинаний!

- А вам - удачи. Мы за вас молимся. Пока. Обнимаю.

- Пока. Ждем в гости.

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