Дмитрий Песков о сборной по хоккею: "Главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

- ...Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос по ситуации, которая складывается в нашем отечественном хоккее, - предложил во вторник, 28 сентября, Пескову тему для обсуждения журналист «Комсомольской правды». - Вы можете, конечно, сказать, что это не вопрос Кремля, обращайтесь в министерство спорта и федерацию хоккея. Но, с другой стороны, мы знаем Владимира Путина, который играет в хоккей под номером 11-м. А эксперты считают, что в нашей сборной, которая должна уже готовиться к Олимпиаде в Пекине (она пройдёт в феврале следующего года) - катастрофическая ситуация. Особенно с главным тренером. Владислав Третьяк, президент нашей федерации, в пятницу вроде как заявил, что главным тренером будет Олег Знарок, потом отказался от этого паса. А сегодня вроде бы Алексея Жамнова собираются утвердить или утвердили главным тренером. Но эксперты опасаются, что может снова кто-то куда-то отыграть. Вот знают ли в Кремле об этой катастрофе и как к этому относятся?

- Подождите, давайте все-таки - катастрофа или не катастрофа,- мы узнаем на Олимпиаде, да.

И, конечно, все-таки это не наша прерогатива - заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он, действительно, любим главой государства.

Давайте так. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе.

- И еще вопрос. Про театр. Вчера подал в отставку художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт, с которым дружен глава государства. Как к этому отнеслись в Кремле?

- С сожалением, конечно.

Но время идет и, конечно же, понятно, что Александр Анатольевич Ширвиндт много-много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал.

Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья и, конечно, его авторитет всегда будет жить в этом театре.

- Спасибо большое.