Мы проснемся, а нефтегазовый Север России будет уже «Джамаатом»

Все наши трубопроводы в Европу могут оказаться в руках радикальных исламистов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Есть неприятное ощущение системной ошибки, которая может обойтись нашей стране очень дорого. То, что мы деликатно называли «трудовой миграцией», на самом деле оказалось «новым великим переселением народов» со всеми вытекающими. Потому что гастарбайтеры, дословно «рабочие-гости», не приезжают на заработки со своими неработающими женами. И уж тем более не устанавливают свои порядки там, куда их пригласили в гости.

Следующий вопрос: а какие у нас порядки?

А никаких порядков у нас нет. Те традиции, что были до 1917 года сломали, полностью восстановить их не смогли (это и нереально). По факту имеем дикую смесь из ностальгии по Российской империи и Советскому Союзу плюс омерзительный каргокульт из западного ширпотреба. Любая твердая система ценностей входит в это радужное желе без замаха, по самую рукоятку. Даже не сомневайтесь, теперь любой российский врач десять раз подумает – осматривать ли ему женщину в хиджабе? Именно так ЭТО и работает.

А осматривать придется, судя по потоку гастарбайтеров идущему на наш Север через Тюмень (KP.ru подробно писал об этом в репортаже «Построят ли мигранты таежный халифат»). Страны исхода, как правило, исламские. Мировой прогресс в последние лет 500 почему-то объезжает их по широкой дуге, что вызывает ряд вопросов у думающих людей. И если в этих странах нет нефти, жителям приходится окормляться у презираемых ими неверных. Неверных, которым «Аллах дал нефть». Эту фразу в исламском мире употребляют даже совершенно светские политики. Напоминает известный постулат: «Карфаген должен быть разрушен». Есть еще вариант: «Там, где есть нефть, там земля Аллаха». Благодаря Ленину мы знаем, что, если какая-то идея овладевает массами, она рано или поздно будет реализована. Зачастую – неосознанно. Вот как наши русские предки зачем-то ломились через бесконечные сибирские леса на Восток. Думаете, кто-то из них догадывался, что главной добычей в их поступательном движении, будет не мягкое, а черное золото?

Мне кажется, что сходные процессы, на интуитивном уровне, движут и мусульманами, которые еще с советских времен осваивали нефтяные и газовые районы Сибири. И освоили. Что дальше? Будущее предсказывать не берусь, но примеры в истории есть.

Вы слышали аббревиатуру ВИКЖель? Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников? В 1917 он, по сути, разрушил Империю – мог остановить любые грузоперевозки, в любой момент, с помощью своей телеграфной сети. Мог даже устроить железнодорожную катастрофу с войсками, которые «царское правительство отправило на подавление восстаний». Костяком ВИКЖель были грязные сцепщики, кочегары и смазчики – люди, которых не брали в расчет ни в Зимнем дворце, ни в директоратах акционерных обществ. Люди, у которых был запрос на справедливость так, как они ее понимали. Неприятные аналогии возникают, правда? Отключили наши северные джамаатчики десяток насосных станций или подорвали газопровод в бескрайней тундре, и Россия осталась без национального достояния, а Европа без тепла. И топ-менеджерам в Москве останется только хвататься за головы и жалобно блеять. Включить газ обратно из Москвы они не смогут.

Думаете, силовики про это не знают? Не случайно в марте Николай Патрушев прилетел в Ханты-Мансийск и в очередной раз предупредил о северных «спящих ячейках» исламских радикалов и бардаке в миграционной сфере.

И что?

А ничего. Похоже, до настоящего обострения-эксцесса никаких мер по своему спасению система не сделает. Потому что - с чего мы начали – порядков у нас нет. Особенно в такой тонкой сфере, как столкновение народов и религий с интересами толстого бизнеса.

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