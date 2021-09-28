Запуск Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос с Байконура покажут в прямом эфире

Фото: Саша ГУСОВ

Как мы уже писали, совсем скоро осуществится грандиозная затея Роскосмоса и Первого канала: артисты и режиссеры отправятся в космос снимать настоящий полнометражный фильм, рабочее название которого «Вызов».

Фото: Саша ГУСОВ

5 октября 2021 года в 9.25 Первый канал будет вести прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где пройдет старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 на борту. Вместе с опытным космонавтом, командиром корабля Антоном Шкаплеровым к звездам отправятся Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Фото: Саша ГУСОВ

Их дублеры: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Фото: Саша ГУСОВ

Вся команда прошла кучу тестов, настоящую подготовку, была утверждена Госкомиссией после одобрения врачей и в целом готова лететь в космос. Фильм «Вызов» будет посвящен женщине-хирургу, которая летит на МКС, чтобы совершить сложную операцию. Это ее первый опыт полета — собственно, как и для актрисы проекта.

Фото: Саша ГУСОВ

- Это драма, - объяснял режиссер Клим Шипенко. - Понятная, жизненная, основанная на опыте. Когда я придумывал сценарий, решил, что фильм должен был понятен всем. Ведь большинство из нас не летали в космос. Сюжет такой: простому человеку, женщине, не соприкасавшейся с космонавтикой, предложили полететь на МКС и совершить операцию, спасти жизнь космонавту. То есть в условиях, неприспособленных для этого. То, что она проходит на Земле, часть фильма. Другая — миссия по спасению жизни человека в космосе. Мы хотим, чтобы каждый зритель побыл главной героиней и подумал — что бы он испытывал, боялся или нет, как бы себя ощущал. Опыт от первого лица.

«Вызов», прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-19», вторник, 9.25