Новые подробности драмы «Вызов»: боится ли смерти Пересильд и зачем в невесомости Чебурашка

Фото: Yellow&Black and White

Ориентировочно 5 октября на корабле «Союз МС-19» в космос полетят участники съемочной группы фильма «Вызов» (режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд). На МКС они проведут порядка 12 дней, чтобы отснять часть драмы, посвященной подвигу женщины-хирурга на орбите. 18 сентября экипаж — творческая группа во главе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, а также дублирующий состав (Олег Артемьев, Алена Мордовина, Алексей Дудин) — отправится на консервацию на Байконур, поэтому перед этим в информагентстве ТАСС участники проекта ответили на самые важные вопросы. «КП» приводит выдержки пресс-конференции.

Что будут есть и где спать?

Клим Шипенко: «Да, у нас есть меню. Мы на земле уже попробовали некоторые блюда. Они вполне себе вкусные. Вроде бы не должно быть голодания. Космонавтам подбирают такой рацион, чтобы они чувствовали себя, как на земле. Блюда, которые они любят и едят. Блюда русской и кавказской кухни. Борщ, харчо. Разнообразие огромное. Меню больше, чем в ресторане. Космонавты же по полгода там живут и едят. Ложки тоже вполне земные, ими просто надо обучиться пользоваться. Постараемся есть так, чтобы еда не разлеталась по всей МКС. Каюты, спальные мешки, все готово. Все померили»

Фото: Yellow&Black and White

Есть ли страх?

Юлия Пересильд: «Наверно, бояться это нормально. Но сейчас поздновато. Мы прошли довольно большой путь. Впереди Байконур и полет. Так что времени на страх нету. Главное, что хочется получить от этого всего, - удовольствие. В ЦПК мы уже давно, сдаем экзамены, тренируемся. Немного суровый режим. Поэтому хочется уже вспомнить все, чему мы научились, и получить удовольствие от полета и съемок. Это будет чрезвычайно тяжело, и мы это понимаем. Но я ничего не боюсь. Хочу, чтобы получилось хорошее кино. И чтобы здоровье не подвело»

Фото: Yellow&Black and White

О чем кино?

Клим Шипенко: «Вызов» - это драма. Понятная, жизненная, основанная на опыте. Когда я придумывал сценарий, решил, что фильм должен был понятен всем. Ведь большинство из нас не летали в космос. Сюжет такой: простому человеку, женщине, не соприкасавшейся с космонавтикой, предложили полететь на МКС и совершить операцию, спасти жизнь космонавту. То есть в условиях, не приспособленных для этого. То, что она проходит на Земле, часть фильма. Другая — миссия по спасению жизни человека в космосе. Мы хотим, чтобы каждый зритель побыл главной героиней и подумал — что бы он испытывал, боялся или нет, как бы себя ощущал. Опыт от первого лица».

А косметику с собой можно?

Юлия Пересильд: «Есть такая укладка «Комфорт», которая выдается каждому космонавту. В ней есть не все, что мне нужно. Поэтому в какой-то момент пришла в магазин и начала объяснять, какая косметика мне требуется. Ведь на МКС с собой нельзя взять ничего с содержанием стекла, песка и того, что сыплется. Мы долго не могли ничего подобрать, потому что я не могла им точно сформулировать [не говоря про полет]. Но потом устала объяснять и сказала: «Послушайте, я собираю косметичку в космос!». Консультанты тут же от меня отошли»

Что такое невесомость?

Клим Шипенко: «Это несопоставимо с другим опытом. Потому что если прыгаешь с парашютом или с вышки в воду, все равно чувствуешь, как пилишь собой воздух. Невесомость — это совершенно другое. Как будто сидишь в комнате, из-под тебя убрали стул, но ты не падаешь. Висишь. А чего это я не падаю? А как мне куда-то перейти? Надо толкнуться. Это ощущение

Юлия Пересильд: «Было очень волнительно. Но когда появилась невесомость...Отчего люди не летают так, как птицы? Невероятное ощущение полета! Первые две секунды страшно. А потом понимаешь, что это безграничные возможности, которые хоть и длятся 23 секунды, но они прекрасны».

Фото: Yellow&Black and White

Какой будет индикатор невесомости?

Антон Шкаплеров: «У нас будет два индикатора невесомости (предмет, по которому можно определить, вошел экипаж в невесомость или еще нет). По традиции моя младшая дочь Кира приготовила небольшого плюшевого снежного барса. Вторым станет Чебурашка. Этого будет вполне достаточно, чтобы понять, как мы через 9 минут оказались на орбите»

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