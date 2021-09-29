Американский генерал признал угрозу атаки ИГ* или «Аль-Каиды»* с территории Афганистана

США не могут чувствовать себя в безопасности от угроз, исходящих с территории южноазиатской страны Фото: REUTERS

Боевой генерал армии США, участник операций «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода», председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая в Сенате, заявил, что «Аль-Каида»* в августе находилась в Афганистане и никуда не делась из страны и по сей день.

По словам Милли, талибы поддерживают с «Аль-Каидой»* очень тесные связи, поэтому усиление этой организации в Афганистане – лишь вопрос времени. То же самое касается и ИГИЛ*. Поэтому США не могут чувствовать себя в безопасности от угроз, исходящих с территории южноазиатской страны.

– Мы должны помнить, что «Талибан»* был и остается террористической организацией, они до сих пор не разорвали связи с «Аль-Каидой»*. Мы должны защищать народ США от террористических атак, исходящих из Афганистана. Возрожденная «Аль-Каида»* или ИГИЛ*, стремящиеся атаковать Соединенные Штаты, – вполне реальная возможность, – заявил генерал во время слушаний в Сенате.

Именно отсутствием «Аль-Каиды»* в Афганистане оправдывал вывод американских войск действующий президент США Джо Байден:

– Какой у нас интерес к Афганистану на данный момент, когда «Аль-Каида»* ушла? Мы вошли в Афганистан с явной целью избавиться от «Аль-Каиды»*, а также - а также для того, чтобы заполучить Усаму бен Ладена. И мы сделали это, – приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

В то же время, в докладе, прозвучавшем с трибуны ООН, говорилось, что талибы намеренно свели открытые контакты с «Аль-Каидой»* к минимуму, позволяя последней затаиться и не дискредитировать дипломатическую позицию нового руководства Афганистана в соответствии с положениями Дохийского соглашения. Сами же талибы* утверждают, что «Аль-Каиды»* в стране нет, и они не позволят использовать Афганистан в качестве плацдарма для подготовки терактов в других странах.

* Запрещенные в России террористические организации "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Талибан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на южных рубежах СНГ

Почему начальник российского генштаба за короткий срок провел встречи с коллегами из Китая, Индии и Пакистана (подробности)