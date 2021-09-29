Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо

Бардо попросила отказаться от чрезмерной помпезности в день ее похорон Фото: EAST NEWS

Французские актеры Брижит Бардо и Жан-Поль Бельмондо вместе снялись всего в нескольких кинокартинах. Одним из самых популярных стал фильм 1961 года «Знаменитые любовные истории». После этого они пересекались на кастингах, общались на фестивалях и вечеринках, но совместно работали очень редко.

В своей автобиографии под названием «Лучше прожить тысячу жизней, чем одну» скончавшийся недавно Жан-Поль Бельмондо признался, что несколько раз пытался соблазнить Бардо, но та, в отличие от других актрис, никогда не поддавалась чарам секс-символа.

Актер рассказал о случае на съемочной площадке, когда ему удалось дотронуться до груди актрисы, но этим все и ограничилось.

Все это не мешало им дружить. Они виделись редко, но часто звонили друг другу и справлялись о здоровье, любовных делах и жизни близких.

Достигнув преклонного возраста, Бельмондо взял из приюта домашних животных, которым уже давно руководит Бардо, маленькую собачку. Он дал ей кличку Шипи. Домашний питомец оставался со хозяином до конца его дней.

Узнав о смерти Бебеля (так уменьшительно-ласкательно Бельмондо называли во Франции), Брижит Бардо не скрывала своих слез.

- Для меня это тяжелая утрата, - сказала актриса. – Я очень любила Бебеля. И сейчас скучаю по нему. Это боль, которая не пройдет никогда.

На правах верной подруги Бардо заявила французским властям, что разочарована их решением провести церемонию прощания с актером в парижском Доме инвалидов.

- Не вздумайте меня хоронить, как Бебеля, - возмутилась актриса. – Он был противником массовых зрелищ и точно не оценил бы таких похорон. Уверена, что ему это не понравилось бы.

Бардо попросила отказаться от чрезмерной помпезности в день ее похорон, передает Le Point.

- Я отказываюсь от этой милости, - сказала 87-летняя Бардо. – Не вздумайте делать ничего подобного!

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса по-прежнему активно занимается общественной деятельностью и курирует деятельность Фонда по защите домашних животных.