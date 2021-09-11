Ален Делон и Пьер Ришар проводили Бельмондо в последний путь Фото: REUTERS

Париж попрощался с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо. Его отпели в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а потом на траурную церемонию прощания в парижском Доме инвалидов собрались коллеги покойного, видные политики, общественные деятели и другие знаменитости.

Проводить Бельмондо в последний путь пришли еще две легенды французского кинематографа, не менее любимые российскими зрителями – 85-летний Ален Делон с сыном Энтони и Пьер Ришар, которому сейчас уже 87 лет. В этот печальный день похорон коллеги, друга и партнера по съемочной площадке было особенно заметно, насколько они постарели. Время не пощадило ни знаменитого красавца Алена Делона, ни жизнерадостного Пьера Ришара. Только глаза у обоих остались прежними.

85-летний Ален Делон не мог не проститься с другом Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября на 89-м году жизни в своем доме в Париже. За годы своей актерской карьеры он сыграл десятки ролей в кино и театре. Всемирную известность ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах «Чочара» и «Профессионал».

В первых своих картинах Бельмондо создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Он сам говорил, что «обречен играть кретинов».

Пьеру Ришару уже 87 лет, от знакомого зрителям образа остался только выразительные глаза Фото: EAST NEWS

В 2001 году актер перенес инсульт, после болезни вернулся на сцену только через семь лет, а в 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении своей работы в кино.

Когда стало известно о его смерти, Ален Делон признался журналистам, что «совершенно опустошен», добавив, что «было бы неплохо, если бы мы с ним ушли вместе».

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