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Звезды11 сентября 2021 1:57

Ален Делон и Пьер Ришар проводили Бельмондо в последний путь

Поклонники звезд французского кино заметили, как сильно постарели любимые артисты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ален Делон и Пьер Ришар проводили Бельмондо в последний путь

Ален Делон и Пьер Ришар проводили Бельмондо в последний путь

Фото: REUTERS

Париж попрощался с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо. Его отпели в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а потом на траурную церемонию прощания в парижском Доме инвалидов собрались коллеги покойного, видные политики, общественные деятели и другие знаменитости.

Проводить Бельмондо в последний путь пришли еще две легенды французского кинематографа, не менее любимые российскими зрителями – 85-летний Ален Делон с сыном Энтони и Пьер Ришар, которому сейчас уже 87 лет. В этот печальный день похорон коллеги, друга и партнера по съемочной площадке было особенно заметно, насколько они постарели. Время не пощадило ни знаменитого красавца Алена Делона, ни жизнерадостного Пьера Ришара. Только глаза у обоих остались прежними.

85-летний Ален Делон не мог не проститься с другом

85-летний Ален Делон не мог не проститься с другом

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября на 89-м году жизни в своем доме в Париже. За годы своей актерской карьеры он сыграл десятки ролей в кино и театре. Всемирную известность ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах «Чочара» и «Профессионал».

В первых своих картинах Бельмондо создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Он сам говорил, что «обречен играть кретинов».

Пьеру Ришару уже 87 лет, от знакомого зрителям образа остался только выразительные глаза

Пьеру Ришару уже 87 лет, от знакомого зрителям образа остался только выразительные глаза

Фото: EAST NEWS

В 2001 году актер перенес инсульт, после болезни вернулся на сцену только через семь лет, а в 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении своей работы в кино.

Когда стало известно о его смерти, Ален Делон признался журналистам, что «совершенно опустошен», добавив, что «было бы неплохо, если бы мы с ним ушли вместе».

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Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯЖан-Поль Бельмондо: досье KP.RU