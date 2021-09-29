«Роснефть» и Equinor вместе готовы развивать экологические проекты

Руководство «Роснефти» и Equinor подписали Соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента. Компании оценят потенциал применения на совместных проектах технологий и оборудования для обнаружения, измерения и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего, метановых выбросов, а также будут стремиться достичь нулевого сжигания попутного газа к 2030 году.

«СИНИЙ» ВОДОРОД

Кроме того, топ-менеджмент предприятий рассмотрит перспективы развития новых проектов, предусматривающих применение альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации, использование технологий улавливания и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса («синий» и «зеленый» водороды).

Компании объединят усилия в области разработки стандартов низкоуглеродного проектирования для новых и существующих совместных добычных проектов

Напомним, «Роснефть» сотрудничает с зарубежными партнерами в вопросах управления выбросами. Еще в феврале российская компания подписала Соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития с компанией ВР. Аналогичное соглашение было подписано в июне с Baker Hughe, а в сентябре с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

20 сентября «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. Объявление о включении компании в состав участников состоялось в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Роснефть» была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В 2021 году во всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых относятся к нефтегазовому бизнесу.

СТРЕМИТСЯ К ЦЕЛЯМ ООН

В 2018 году Совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефти» в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. В соответствии с мировой практикой, компания определила пять приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной деятельности: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития». При этом с учетом системообразующей роли в энергетической отрасли и масштабов деятельности также способствует достижению и остальных 12 целей ООН.

В 2020 году «Роснефть» на 14% сократила объем выбросов в атмосферу, в том числе благодаря реализации Инвестиционной газовой программы, направленной на повышение уровня полезного использования попутного нефтяного газа. Аналитики отмечают, что уже сегодня российская нефте-газовая компания опережает многих конкурентов в вопросах регулирования выбросов парниковых газов.

В рамках развития газовой программы компания планирует в ближайшие годы достичь показателя утилизации попутного нефтяного газа выше 95%. По ряду ключевых дочерних предприятий этот показатель уже превысил целевой уровень, среди них: «Самотлорнефтегаз», «РН-Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», Северное Чайво, «Башнефть-добыча», «Соровскнефть» и другие.

Первоочередное внимание «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана, парниковый эффект которого почти в 28 раз выше, чем у углекислого газа. В 2019 году компания присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний, подписав «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа».