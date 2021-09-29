Каждый житель России производит 400 килограмм отходов ежегодно

Десять лет назад среднестатистический россиянин производил 250 килограмм отходов в год, сейчас - более 400 килограмм Фото: Андрей АБРАМОВ

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что за последние десять лет среднестатистический россиянин стал производить в два раза больше отходов. Об этом он рассказал на пленарной сессии выставки «ВэйстТэк».

Буцаев рассказал, что десять лет назад среднестатистический россиянин производил 250 килограмм отходов в год, сейчас - более 400 килограмм.

«Сегодня каждый гражданин РФ производит 440–450 кг отходов в год. Десять лет тому назад объемы были 250 кг. А если отмотать на 20 лет, то рост был не таким значительным, как за последнее десятилетие. За десять лет фактически удвоились объемы образования.", - рассказал глава организации.

Глава РЭО сообщил, что ежегодно в мире выбрасывается более 200 миллиардов пластиковых бутылок, 58 миллиардов пластиковых стаканчиков и около пяти триллиардов пакетов.

"Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах", - заявил Буцаев.

Российский экологический оператор организовали проект "Зеленая школа", материалы которой разослали более чем в 3000 школ в 40 субъектах России. Лидерами проекта оказались Уфа, Саратов, Москва, Тамбов, Челябинск, Братск, Чебоксары и Ижевск.

"Появилось такое понятие - экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков "Зеленой школы" мы хотим рассказать молодому поколению об экологической культуре, а больше всего - об отходах и работе с ними", - рассказали в организации.

Сайт kp.ru рассказывал, что желающих сортировать мусор в Москве становится все больше. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в городе установили 65 тысяч сортировочных контейнеров на 23 тысячах площадок. Из них: 18 тысяч площадок - около жилых домов и почти 5 тысяч – в социальных учреждениях. Отходы забирают порядка 1 тысячи мусоровозов.