Лада Дэнс в пандемию освоила новую профессию: "Артисты никому не нужны"

"Девочка-ночь" Лада Дэнс по-прежнему в прекрасной форме.

Лада Дэнс, чьи песни "Девочка-ночь" и "Жить нужно в кайф" поклонники до сих пор помнят наизусть, на днях станет хедлайнером дискотеки МУЗ-ТВ "Золотые хиты" (см. КСТАТИ). О том, почему ее треки из девяностых и сегодня не потеряли своей актуальности, артистка рассказала kp.ru в "антиковидном" формате онлайн-интервью.

- Лада, какая приятная встреча, пусть и виртуальная. В голове сразу заиграло «Жить нужно в кайф»... И песня как будто сегодня звучит так же модно.

- Так и есть. Слоган "Жить нужно в кайф", который мы с Величковским (Леонид Величковский - продюсер и экс-муж Лады Дэнс. – Ред.) узаконили и увековечили, и правда всегда актуален. Эта песня писалась в потрясающем настроении, когда мы были молоды и беззаботны. Записывали ее с оркестром джазовой музыки Олега Лундстрема, трубы звучат потрясающе. Хотя на самом деле, тогда мы понятия не имели, что такое регги. Пришлось учиться у Боба Марли: переслушивали его сотни раз и все-таки поймали «фирменное» солнечное настроение. И эта солнечность вне времени.

- Если мода циклична и повторяется каждые 20-30 лет, то сейчас на эстраде вторые девяностые-«нулевые». Сегодняшний шоу-бизнес похож на тогдашний или это «жалкая копия и неповторимый оригинал»?

- Да, есть такая тенденция, которая пришла к нам из Америки. Там сейчас берут лучшие старые хиты и реинкарнируют их, делая ремейки. И это нормально. То время – хоть семидесятые, хоть девяностые, было очень ярким и красочным, и не только в музыке. Например, раньше все девушки ходили на каблуках, а сейчас сплошь в кроссовках. В девяностые мы старались накраситься и одеться так, чтобы украшать собой мир, создавали классные треки – заметьте, все они были мажорные. А сейчас мир стал проще. Но назвать это копиркой или подделкой было бы несправедливо.

Лада Дэнс не боится экспериментировать с новыми образами.

- Кстати, вашу фразу «Жить нужно в кайф» теперь «приватизировала» Ольга Бузова – у нее есть похожее высказывание, уже ставшее мемом: «Жизнь одна – кайфуйте! Живите здесь и сейчас!». Чем ваш кайф отличается от их кайфа?

- Слушайте, ну ведь круто, что мы еще тогда запустили этот девиз. И не только Ольга Бузова его подхватила. Например, у Макса Коржа один из самых популярных треков - "Жить в кайф". Классно, ребята, но не забывайте, кто родоначальник этого кайфа!

Тогда, в девяностых нам все было в новинку. Мы только-только начали ездить за границу, вырвались на свободу. Этот кайф я стараюсь нести по жизни, это мой настрой, что бы ни случилось. Мой кайф - это семья, дети, друзья, путешествия, любимая работа.

- Вы пели легкие песни, но при этом получили академическое музыкальное образование. А нынешние певцы считают это атавизмом. Как заявила Ларисе Долиной звезда ТикТока Валя Карнавал: «Пока я 5 лет буду учиться, меня уже все забудут!». Может, и правда это уже не нужно?

- Это выбор каждого: становиться профессионалом или не тратить на это время. Я не буду никого поучать. Если есть амбиции, время, деньги на образование, - отлично. Если нет возможностей, тоже хорошо: сейчас можно стать популярным и без этого. Ну что с этим поделать – это данность, такие издержки времени. Я, например, не профессиональная танцовщица, но танцую всю жизнь. Занимаюсь в студиях, кружках, работаю с преподавателями, но хореографическое училище не заканчивала. А вот музыкой занимаюсь профессионально, с шести лет играю на пианино.

- А если говорить о ваших детях – вы заставляли их получать высшее образование? В одном из интервью вы сказали, что сын и дочь уже работают и зарабатывают. Чем они занимаются?

- Я всегда исходила из их желаний, их талантов. Нужно просто любить своих детей и уметь разглядеть в них бриллиант, который потом засверкает. Мои дети сами выбрали себе профессию. Лиза сейчас в Лондоне заканчивает школу кинематографии, которую закончил Гай Ричи. Недавно сняла свой первый фильм как режиссер, а вообще, она арт-продюсер. Илья работает в архитектурном бюро, создает макеты и проекты. Дети занимаются тем, чем хотели, и это здорово.

- Многие звезды жаловались на «коронакризис»: концертов нет, денег нет, никто не помогает... Как вы пережили пандемию? Музыка приносила доход или пришлось освоить новые сферы деятельности?

- В пандемию, несмотря ни на что, я продолжала выпускать песни и клипы. Так, для одного из них мне надо было научиться танцевать на пилоне. Я это сделала, и в клипе, на мой взгляд, все получилось красиво и достойно. А 8 октября у меня выходит новый трек "Сладкий".

Но знаете, за это время я действительно поняла, что наша профессия может быть вообще никому не нужна, поэтому занялась самообразованием в других сферах. Я всегда любила строить, любила дизайн и сейчас развиваюсь в этом направлении. Плюс занимаюсь продюсированием. Я могу любому написать трек, создать имидж, научить двигаться, вытащить из начинающего артиста все самое яркое - со мной в этой сфере работает серьезная команда. Думаю, что даже создам свой продюсерский центр, если нас всех снова не закроют. Страшно представить, что мы окажемся загнаны в свои дома и будем общаться только по видео. Как можно давать концерт или спектакль онлайн? А где же энергия, где взаимодействие с залом, где эта магия?

Ради нового клипа "Але, Алеша" Лада освоила танцы на пилоне.

- Вы как-то сказали, что одиночество – это не ваше, мол, больше двух недель не были одиноки. Как сейчас, глаза горят? Сегодня ваши романы такие же бурные, как в юности?

- Да у меня и романов-то не было, можно сказать. Я довольно рано начала жить гражданским браком с Величковским, потом из одного брака сразу перешагнула во второй, сейчас в разводе. Скажем так: я не замужем, но и не одинока.

Раньше я чувствовала, что мне просто необходимо быть с кем-то, но со временем поняла, что я сама себе лучший друг. У меня разные бывают периоды, как я их называю, - межсезонье. Если я одна, мне комфортно: провожу время с детьми, думаю, набираюсь сил. И кстати, самые яркие творческие взлеты происходят только в тот момент, когда я не влюблена, ведь в отношениях всю энергию и время я трачу на любимого человека. А мне очень хочется отдаваться своей профессии, поэтому иногда я специально остаюсь наедине с собой. Хотя одиночество для женщины, на мой взгляд, противоестественно: нужно, чтобы в жизни был инь и ян. Конечно, я влюбляюсь. Но я не легковесный человек, для меня важны длительные и глубокие отношения.

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Воскресным вечером 3 октября в столичном клубе Adrenaline Stadium состоится масштабная «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты», на которой зажгут более 30 популярных исполнителей, чьи композиции в разные годы взрывали музыкальные хит-парады. Лада Дэнс исполнит любимую «Девочку- ночь», неординарная Линда впервые за долгое время споёт легендарные хиты «Мало огня» и «Ворона», «На-На» подарит зрителям хит «Фаина», а «Отпетые мошенники» растопят сердца лиричным медляком «Люби меня, люби». «Вирус», «Демо», Акула, Лариса Долина, Ирина Салтыкова, Олег Газманов, Наташа Королёва, «REFLEX», «Город 312», «Фабрика», «Корни», «Банд’Эрос» - в этот вечер вам гарантирован настоящий звездопад!

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