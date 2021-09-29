Новая трагедия Бабьего яра: На месте расстрела евреев в Киеве хотят поставить памятник их палачу

29 сентября, ровно 80 лет назад в Киеве начались массовые расстрелы, вошедшие в историю, как трагедия Бабьего яра. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

29 сентября, ровно 80 лет назад в Киеве начались массовые расстрелы, вошедшие в историю, как трагедия Бабьего яра. Количество жертв неизвестно, разброс от 100 тысяч, до 200 тысяч человек. Расстреливали военнопленных Красной Армии, цыган, коммунистов, какое-то количество возомнивших лишнее про украинскую "незалежность" местных националистов... Но в первую очередь Бабий яр стал трагедией еврейского народа. И составной частью Холокоста. Евреев в предместье Киева Бабьем яру расстреливали не за убеждения, не за сопротивление, а просто по крови, от грудных младенцев до глубоких стариков.

Мимо столь громкого и трагического юбилея не смогли пройти даже нынешние украинские власти.

- Два слова, за которыми более 100 тысяч человеческих жизней. Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб. Два слова, за которыми 80 лет общей боли еврейского и украинского народов. Бабий Яр, - чуть ли не прослезился президент Украины Владимир Зеленский.

Только вот слезы те крокодильи! Даже несмотря на еврейское происхождение самого Зеленского. Потому что – внимание! - к 80-летию Бабьего Яра в столице Украины собрались открыть памятный знак … нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев, члену ОУН*, бургомистру Киева в 1941-1942 году Владимиру Багазию. Программа, в рамках которой увековечивают память нацистского прихвостня и ублюдка, поставленного немецко-фашистскими оккупантами во главе украинской гражданской администрации Киева, называется весьма пафосно - "Один камень, одна жизнь". В ее рамках в украинской столице установят 80 таких камней в честь жертв нацистских оккупантов. А теперь самое главное: памятный знак Багазию, который организовывал Вспомогательную украинскую полицию, участвовавшую в казнях евреев в Киеве, и не менее 3 раз лично присутствовал на расстрелах в Бабьем яре, устанавливают мэрия Киева, Украинский центр Холокоста и – барабанная дробь! - посольство Германии на Украине. На 30 сентября в Укринформе анонсирована пресс-конференция по этому вопросу, в которой должны принять участие посол Германии на Украине, мэр Киева Виталий Кличко и представитель Украинского комитета Холокоста Анатолий Подольский.

К украинским властям вопросов нет никаких и давно. Они в августе в издательстве Верховной рады Украины выпустили книгу, в которой воспевали "подвиги" Тараса Бульбы-Боровца, который командовал у немцев украинским отрядом националистов "Полиська Сич", и лично вместе со своим отрядом уничтожал евреев в Сарненском районе, где только в городке Олевск эти каратели расстреляли свыше 500 мужчин, женщин и детей. Но вот Украинский комитет Холокоста? Они там что, окончательно сошли с ума? Увековечивать память палача, пусть и расстрелянного позже самими хозяевами, к которым он радостно побеждал в услужение, – это, извините, даже не Стокгольмский синдром. Это предательство своего народа, его истории, его памяти. Или же это элементарное желание выслужиться перед сегодняшними неонацистами, чтобы выжить на современной Украине?

Но если тут есть хоть какое-то объяснение, пусть и вероятное, то еще больше вопросов к посольству Германии на Украине. Господа немцы, вы не слишком увлеклись переписыванием истории? Или тоже готовы потакать украинским неофашистам ради сохранения влияния в этой стране? И для вас ничего страшного нет в том, что Багазий занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев?

Тогда, может, начнёте с Эрнста Рёма, организатора нацистских штурмовых отрядов, казненного по приказу Гитлера якобы за гомосексуализм? И ориентация ныне модная, и нацистами же убит, хоть и был одним из родоначальников национал-социализма в Германии. Или же реабилитируете личного секретаря Гитлера и рейхсминистра Рудольфа Гесса? Он ведь сбежал от фюрера...

P.S. Зато вполне логично, что Германия, власти которой чинили всяческие препятствия немецкоязычным каналам RT, добилась увековечивания памяти своего нацистского приспешника. Видеохостинг Ютуб заблокировал два канала RT без права восстановления. Нет ли ощущения, что это все единая линия?..

P.Р.S. Буквально в последний момент глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что памятного камня в честь Багазия в Киеве, похоже, все - таки не будет. Мол, "посольство Германии подставили. Сделал это активист нетрадиционной еврейской ориентации, директор Украинского центра изучения Холокоста Анатолий Подольский. Это он, совместно с друзьями из министерства памяти, предложил немцам в честь 80-летия Бабьего Яра почтить бургомистра Киева". Но "циничная провокация не прошла, благодаря неравнодушным людям из разных стран, которые звонили и писали в посольство Германии, МИД Германии и Бундестаг", и метка об установке камня на интерактивной карте исчезла. Однако, посольство Германии в Киеве продолжает молчать, ничего не подтверждая и не опровергая. Нет ни извинений, ни пояснений, а ведь это не тот вопрос, по которому можно отмолчаться. Да, и кто мешает почтить память бургомистра-коллаборанта без немцев - Украинскому комитету Холокоста и мэрии Киева? Да никто!

* - ОУН - организация украинских националистов, запрещена в РФ как экстремистская.