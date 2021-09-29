Член РВИО Мягков заявил, что украинские историки умалчивают правду о расстрелах в Бабьем Яру

Бабий Яр не до конца стерт из истории Украины официальными пропагандистами Киева Фото: REUTERS

После "евромайдана" украинские историки перестали говорить об участии коллаборационистов в массовых расстрелах мирных жителей, устроенных фашистами в Бабьем Яру во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В сентябре 2021 года исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов немецкими нацистами и их пособниками евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева.

По словам Мягкова ранее у российских и украинских историков были плотные связи по вопросу трагедии в Бабьем Яру. В частности, обсуждали участие украинских коллаборационистов в казнях. Однако после "евромайдана" представители Украины стали умалчивать о последнем факте.

"Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры", - заявил научный директор РВИО.

Вместе с тем Мягков уточнил, что Бабий Яр не до конца стерт из истории Украины официальными пропагандистами Киева. В частности, в стране есть монументы, напоминающие об этих событиях времен Великой Отечественной войны.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач ставропольского курорта "Теберда" в 1942 году составил список несовершеннолетних пациентов еврейской национальности, которых затем казнили фашисты. Это следует из уголовного дела, рассекреченного ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю.