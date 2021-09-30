Какие страны открыты для туристов из России в октябре 2021: Полный список с требованиями

В октябре 2021 года для российских туристов открыты уже полсотни стран. Фото: Олег ЗОЛОТО

Путешествия во время пандемии становятся для туристов квестом: нужно узнать, открыта ли вообще страна и летают ли туда самолеты из России, нужен ли ПЦР-тест и сколько он действует, пригодится ли сертификат о вакцинации и не придется ли сидеть на карантине.

KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в октябре 2021 года. В него вошли почти государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.

Мир постепенно открывается для путешествий – и в октябре 2021 года для российских туристов открыты уже 50 стран! Среди них и очень популярные, как Турция с Египтом, и теплые, где хорошо лежать на пляже, когда у нас уже холодно, - Эмираты, например, или Куба. И европейские – Хорватия, Венгрия и другие.

Важно: правила въезда сейчас часто меняются! Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.

АБХАЗИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: перелет в Сочи, далее пересечение сухопутной границы

АВСТРИЯ

ПЦР: нужен, если нет справки о перенесённом заболевании или наличии антител

Вакцинация: роли не играет, так как «Спутник» не признан

Переболевшие коронавирусом: могут въехать без ПЦР и не проходить карантин. Для подтверждения нужна медицинская справка о выздоровлении (за последние 180 дней) или справка о наличии нейтрализующих антител, выданная не ранее чем 90 дней назад одобренной в Австрии лабораторией.

Карантин: 10 дней (кроме переболевших, см. выше). Можно сократить, если на 5-й день сдать ещё один ПЦР-тест и получить отрицательный результат (https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/reisen-nach-oesterreich/coronavirus-covid-19-und-reisen/)

Авиасообщение: открыто

АЗЕРБАЙДЖАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после вакцинации (однако ПЦР-тест все равно нужен)

Переболевшие коронавирусом: официальная справка о перенесенном заболевании также дает право на въезд (но не освобождает от ПЦР)-теста

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

АЛБАНИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: справка о выздоровлении, выданная в течение последних 6 месяцев, освобождает от ПЦР-теста

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

АРМЕНИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации.

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

БАХРЕЙН

ПЦР: нужен перед вылетом, по прибытии, на 5-й и на 10-й день пребывания (все платные)

Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: 10 дней для непривитых

Виза: по прибытии

Авиасообщение: открыто

БЕЛОРУССИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы

БОЛГАРИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании

Вакцинация: «Спутником» признан, привитым не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном заболевании освобождает от ПЦР-теста

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

БРАЗИЛИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не играет роли

Переболевшие коронавирусом: много документов для подтверждения, проще сдать ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения, правила те же

Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста (платно)

Виза: нужна, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНГРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» и другие российские вакцины признаны, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНЕСУЭЛА

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат от вакцинации освобождает от ПЦР-теста

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ГРЕЦИЯ

ПЦР: один тест до вылета, плюс бесплатный экспресс-тест про прилёту

Вакцинация: «Спутник V» признан, но ПЦР-тест для въезда все равно нужен

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: шенген, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ГРУЗИЯ

ПЦР: нужен один тест до вылета, другой на 3-й день пребывания

Вакцинация: вакцинированным двумя дозами любой вакцины не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ДОМИНИКАНА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ЕГИПЕТ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: оформляется в аэропорту по прибытии

Авиасообщение: открыто

ИОРДАНИЯ

ПЦР: два теста - до вылета и после прибытия

Вакцинация: все российские вакцины признаны, привитым не нужен тест после прилёта (но до вылета нужен)

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ИРЛАНДИЯ

ПЦР: нужен, кроме переболевших коронавирусом

Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет

Переболевшие коронавирусом: освобождены от ПЦР-тест для въезда и карантина. Подтверждением может служить ПЦР-тест с положительным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней до въезда и не позднее чем за 11 дней

Карантин: 14 дней, можно на 5-й день сдать ПЦР-тест, если результат отрицательный, карантин окончен

Виза: национальная, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ИСЛАНДИЯ

ПЦР: нужен (кроме переболевших)

Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет

Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста для въезда и карантина. Подтверждением может быть ПЦР-тест с позитивным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 14 дней до въезда, либо справка о наличии антител

Карантин: 14 дней, можно сократить до пяти дней, если сдать ещё один ПЦР-тест

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КАЗАХСТАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

КЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КИПР

ПЦР: нужен до вылета, по прилёту и на седьмой день пребывания (все платные)

Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты. Другие российские вакцины от тестов не освобождают

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

КИРГИЗИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты.

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

КОЛУМБИЯ

ПЦР: нет

Вакцинация: не имеет значения

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КУБА

ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: Пять дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ЛИВАН

ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия. От первого из них освобождаются пассажиры, которые летят в Ливан меньше чем на неделю

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста до вылета, нужно официальное подтверждении о выздоровлении от COVID 19 не ранее чем за 90 дней до въезда

Карантин: нет

Виза: нужна, оформляется в посольстве или по прибытии

Авиасообщение: открыто

МАВРИКИЙ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, c 1 октября Маврикий отменяет карантин для привитых туристов. Но ПЦР нужен для въезда и на пятый день пребывания

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: 14 дней для непривитых, ПЦР-тесты на 7 и 14 день

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАКЕДОНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает документ о перенесенном заболевании

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАЛЬДИВЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАРОККО

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, прививка освобождает от карантина, но ПЦР-тест все равно нужен. Другие российские вакцины не признаны

Карантин: для непривитых или после одной дозы вакцины - 14 дней карантина. В том числе для привитых “КовиВак” и “ЭпиВак”

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МЕКСИКА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

МОЛДОВА

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает справка о перенесенном не ранее чем 180 дней назад заболевании или справка о наличии антител

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ОАЭ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби карантин 10 дней

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ОМАН

ПЦР: нужен (до вылета или по прибытии)

Вакцинация: c 1 сентября обязательна для въезда. “Спутник V” признан (другие российские вакцины нет), ПЦР для въезда все равно нужен

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нужна, можно оформить онлайн

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)

Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)

Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста

Карантин: нет

Виза: шенген

Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых на Мадейру нет

СЕЙШЕЛЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

СЕРБИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

СЛОВЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста в том случае, если успели сделать одну дозу прививки

Карантин: нет

Виза: шенгенская, однако посольство Словении туристические визы не выдает. Можно приехать по действующей многократной шенгенской визе

Авиасообщение: грузопассажирские рейсы или с пересадками

США

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном в последние 90 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста

Карантин: нет

Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают

Авиасообщение: открыто

ТАИЛАНД

ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два, через неделю и через 10 - 14 дней пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, на островах Пхукет и Самуи вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов). Другие российские вакцины никаких преимуществ по сравнению с непривитыми не дают

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: 15 дней для непривитых

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, добраться можно со стыковкой

ТАНЗАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой

ТУНИС

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: семь дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы и стыковочные

ТУРЦИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: с сертификатом о прививке “Спутник V” ПЦР-тест для въезда не требуется, другие российские вакцины от него не освобождают

Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании. Первый тест с позитивным результатом должен быть получен не менее чем за 28 дней до въезда

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

УЗБЕКИСТАН

ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение семи дней после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ХОРВАТИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве

Авиасообщение: открыто

ЧЕРНОГОРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками

ШРИ-ЛАНКА

ПЦР: нужен до вылета, а также на первый и седьмой дни пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от карантина и от тестов после прибытия

Переболевшие коронавирусом: освобождены от карантина, подтверждением служит позитивный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 28 дней до въезда

Карантин: 14 дней для непривитых

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

ЭСТОНИЯ

ПЦР: нужен для непривитых

Вакцинация: въезд с целью туризма возможен после полного курса прививки любой вакциной, сертификат освобождает от ПЦР-теста и карантина

Переболевшие коронавирусом: подтверждении о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от карантина, но не от ПЦР-теста для въезда. Но официально с туристическими целями могут приехать только привитые

Карантин: для вакцинированных нет (не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - десять дней)

Виза: шенгенская

Авиасообщение: прямых рейсов нет, но при этом граждане РФ с целью туризма могут прибыть только самолётом (с другими целями возможно и через наземную границу)

ЭФИОПИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: не имеет значения

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: открыто

ЮАР

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Переболевшие коронавирусом: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными

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