Какие страны открыты для туристов из России в октябре 2021: Полный список с требованиями

В октябре 2021 года для российских туристов открыты уже полсотни стран.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Путешествия во время пандемии становятся для туристов квестом: нужно узнать, открыта ли вообще страна и летают ли туда самолеты из России, нужен ли ПЦР-тест и сколько он действует, пригодится ли сертификат о вакцинации и не придется ли сидеть на карантине.
KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в октябре 2021 года. В него вошли почти государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.
Мир постепенно открывается для путешествий – и в октябре 2021 года для российских туристов открыты уже 50 стран! Среди них и очень популярные, как Турция с Египтом, и теплые, где хорошо лежать на пляже, когда у нас уже холодно, - Эмираты, например, или Куба. И европейские – Хорватия, Венгрия и другие.
Важно: правила въезда сейчас часто меняются! Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.
АБХАЗИЯ
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: перелет в Сочи, далее пересечение сухопутной границы
АВСТРИЯ
ПЦР: нужен, если нет справки о перенесённом заболевании или наличии антител
Вакцинация: роли не играет, так как «Спутник» не признан
Переболевшие коронавирусом: могут въехать без ПЦР и не проходить карантин. Для подтверждения нужна медицинская справка о выздоровлении (за последние 180 дней) или справка о наличии нейтрализующих антител, выданная не ранее чем 90 дней назад одобренной в Австрии лабораторией.
Карантин: 10 дней (кроме переболевших, см. выше). Можно сократить, если на 5-й день сдать ещё один ПЦР-тест и получить отрицательный результат (https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/reisen-nach-oesterreich/coronavirus-covid-19-und-reisen/)
Авиасообщение: открыто
АЗЕРБАЙДЖАН
ПЦР: нужен
Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после вакцинации (однако ПЦР-тест все равно нужен)
Переболевшие коронавирусом: официальная справка о перенесенном заболевании также дает право на въезд (но не освобождает от ПЦР)-теста
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
АЛБАНИЯ
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: справка о выздоровлении, выданная в течение последних 6 месяцев, освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
АРМЕНИЯ
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации.
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
БАХРЕЙН
ПЦР: нужен перед вылетом, по прибытии, на 5-й и на 10-й день пребывания (все платные)
Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: по прибытии
Авиасообщение: открыто
БЕЛОРУССИЯ
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы
БОЛГАРИЯ
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании
Вакцинация: «Спутником» признан, привитым не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном заболевании освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
БРАЗИЛИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не играет роли
Переболевшие коронавирусом: много документов для подтверждения, проще сдать ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения, правила те же
Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста (платно)
Виза: нужна, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ВЕНГРИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» и другие российские вакцины признаны, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ВЕНЕСУЭЛА
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат от вакцинации освобождает от ПЦР-теста
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ГРЕЦИЯ
ПЦР: один тест до вылета, плюс бесплатный экспресс-тест про прилёту
Вакцинация: «Спутник V» признан, но ПЦР-тест для въезда все равно нужен
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенген, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ГРУЗИЯ
ПЦР: нужен один тест до вылета, другой на 3-й день пребывания
Вакцинация: вакцинированным двумя дозами любой вакцины не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ДОМИНИКАНА
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ЕГИПЕТ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется в аэропорту по прибытии
Авиасообщение: открыто
ИОРДАНИЯ
ПЦР: два теста - до вылета и после прибытия
Вакцинация: все российские вакцины признаны, привитым не нужен тест после прилёта (но до вылета нужен)
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ИРЛАНДИЯ
ПЦР: нужен, кроме переболевших коронавирусом
Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет
Переболевшие коронавирусом: освобождены от ПЦР-тест для въезда и карантина. Подтверждением может служить ПЦР-тест с положительным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней до въезда и не позднее чем за 11 дней
Карантин: 14 дней, можно на 5-й день сдать ПЦР-тест, если результат отрицательный, карантин окончен
Виза: национальная, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ИСЛАНДИЯ
ПЦР: нужен (кроме переболевших)
Вакцинация: российские вакцины не признаны, послаблений для привитых ими нет
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста для въезда и карантина. Подтверждением может быть ПЦР-тест с позитивным результатом, полученный не ранее чем за 180 дней и не позднее чем за 14 дней до въезда, либо справка о наличии антител
Карантин: 14 дней, можно сократить до пяти дней, если сдать ещё один ПЦР-тест
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: прямых рейсов нет
КАЗАХСТАН
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
КЕНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету
Авиасообщение: прямых рейсов нет
КИПР
ПЦР: нужен до вылета, по прилёту и на седьмой день пребывания (все платные)
Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты. Другие российские вакцины от тестов не освобождают
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
КИРГИЗИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, привитым не нужны ПЦР-тесты.
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
КОЛУМБИЯ
ПЦР: нет
Вакцинация: не имеет значения
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
КУБА
ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: Пять дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ЛИВАН
ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия. От первого из них освобождаются пассажиры, которые летят в Ливан меньше чем на неделю
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста до вылета, нужно официальное подтверждении о выздоровлении от COVID 19 не ранее чем за 90 дней до въезда
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется в посольстве или по прибытии
Авиасообщение: открыто
МАВРИКИЙ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, c 1 октября Маврикий отменяет карантин для привитых туристов. Но ПЦР нужен для въезда и на пятый день пребывания
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 14 дней для непривитых, ПЦР-тесты на 7 и 14 день
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАКЕДОНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает документ о перенесенном заболевании
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАЛЬДИВЫ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАРОККО
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, прививка освобождает от карантина, но ПЦР-тест все равно нужен. Другие российские вакцины не признаны
Карантин: для непривитых или после одной дозы вакцины - 14 дней карантина. В том числе для привитых “КовиВак” и “ЭпиВак”
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МЕКСИКА
ПЦР: не нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
МОЛДОВА
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: от ПЦР-теста освобождает справка о перенесенном не ранее чем 180 дней назад заболевании или справка о наличии антител
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ОАЭ
ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби карантин 10 дней
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ОМАН
ПЦР: нужен (до вылета или по прибытии)
Вакцинация: c 1 сентября обязательна для въезда. “Спутник V” признан (другие российские вакцины нет), ПЦР для въезда все равно нужен
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нужна, можно оформить онлайн
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)
Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)
Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: шенген
Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых на Мадейру нет
СЕЙШЕЛЫ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
СЕРБИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
СЛОВЕНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: освобождаются от ПЦР-теста в том случае, если успели сделать одну дозу прививки
Карантин: нет
Виза: шенгенская, однако посольство Словении туристические визы не выдает. Можно приехать по действующей многократной шенгенской визе
Авиасообщение: грузопассажирские рейсы или с пересадками
США
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: справка о перенесенном в последние 90 дней заболевании освобождает от ПЦР-теста
Карантин: нет
Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают
Авиасообщение: открыто
ТАИЛАНД
ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два, через неделю и через 10 - 14 дней пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, на островах Пхукет и Самуи вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов). Другие российские вакцины никаких преимуществ по сравнению с непривитыми не дают
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: 15 дней для непривитых
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, добраться можно со стыковкой
ТАНЗАНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой
ТУНИС
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: семь дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы и стыковочные
ТУРЦИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: с сертификатом о прививке “Спутник V” ПЦР-тест для въезда не требуется, другие российские вакцины от него не освобождают
Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании. Первый тест с позитивным результатом должен быть получен не менее чем за 28 дней до въезда
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
УЗБЕКИСТАН
ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение семи дней после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ХОРВАТИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве
Авиасообщение: открыто
ЧЕРНОГОРИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Переболевшие коронавирусом: освобождает от ПЦР-теста справка о перенесенном в последние 180 дней заболевании
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками
ШРИ-ЛАНКА
ПЦР: нужен до вылета, а также на первый и седьмой дни пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от карантина и от тестов после прибытия
Переболевшие коронавирусом: освобождены от карантина, подтверждением служит позитивный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 28 дней до въезда
Карантин: 14 дней для непривитых
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ЭСТОНИЯ
ПЦР: нужен для непривитых
Вакцинация: въезд с целью туризма возможен после полного курса прививки любой вакциной, сертификат освобождает от ПЦР-теста и карантина
Переболевшие коронавирусом: подтверждении о перенесенном в последние 180 дней заболевании освобождает от карантина, но не от ПЦР-теста для въезда. Но официально с туристическими целями могут приехать только привитые
Карантин: для вакцинированных нет (не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - десять дней)
Виза: шенгенская
Авиасообщение: прямых рейсов нет, но при этом граждане РФ с целью туризма могут прибыть только самолётом (с другими целями возможно и через наземную границу)
ЭФИОПИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: не имеет значения
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: открыто
ЮАР
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Переболевшие коронавирусом: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными
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