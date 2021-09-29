Мандаты меняют хозяев: 72 победителя на выборах отказались идти в Госдуму

72 победителя на выборах отказались идти в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большой сенсации нет - это обычная практика, когда партийные «паровозы» - первые лица партсписков на парламентских выборах - потом не идут в депутаты, предпочитая остаться на своих прежних должностях. Тем более если должности солидные - министерские или губернаторские.

Вот и теперь - в Центризбиркоме рассказали, кто из победителей думских выборов 17-19 сентября 2021 в итоге отказался от своих мандатов. Больше всего таких — 66 человек — нашлось в "Единой России". Например, четыре человека из первой "пятерки" федерального списка партии: Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева, - депутатами не стали.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. Вакантные кресла на Охотном ряду уже заняты. Мандат министра обороны получила замминистра труда Ольга Баталина, вместо Лаврова — Михаил Шеремет (депутат прошлого созыва, а с 2014 по 2016 год первый зампред крымского Совмина), Дениса Проценко заменит советник краснодарского губернатора Анатолий Вороновский.

Губернаторы, возглавлявшие на выборах региональные группы, тоже повально отказались от мест в Госдуме. И даже директор Эрмитажа Михаил Пиотровский решил остаться на прежнем месте работы.

Но чем дальше, тем больше перестановок. После того, как ЦИК обнародовало постановления с итоговыми списками отказавшихся от депутатских мандатов и их "преемников" в Госдуме, политики продолжили рассказывать о парламентских переназначениях. Ольга Баталина, которая только-только заняла место Шойгу в Думе, по сведениям источника Интерфакса, может так же отказаться от мандата! Ей, якобы, уже предложили пост губернатора Владимирской области. Действующий глава региона Владимир Сипягин (ЛДПР) уже объявил о своем переходе в Думу. Выходит, один мандат может сменить своего хозяина уже два раза.

Замен у остальных партий гораздо меньше (впрочем, там значительно меньше и мандатов) — две у Новых людей, одна у ЛДПР и три у КПРФ. Формально у Справороссов рокировок вообще нет. Но сопредседатель партии Захар Прилепин, к удивлению многих, заявил, что не отказался от мандата (хотя раньше говорил, что в Думу не пойдет) лишь для того, чтобы свое место в парламенте «персонально передать соратнику Дмитрию Кузнецову».

Впрочем, все парламентские перестановки касаются только партийных списков. Победители-одномандатники держатся за свои места мертвой хваткой — ведь если отказаться от мандата, то твое кресло в Думе уйдет человеку, занявшему на выборах в округе второе место. То есть, не однопартийцу, а, как правило, ближайшему конкуренту.

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