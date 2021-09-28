Новые звезды-депутаты уже жалуются на зарплаты

«Комсомолка» узнала, зачем известные люди пошли в Госдуму и какой «закон мечты» хотят принять. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/Риа Новости
Не все знаменитости, выставившие себя на выборы в Госдуму, смогли туда попасть. Эх, укротитель Запашный и певица Буланова, парламенту будет вас не хватать. Но паниковать не надо: новая Дума получила свою долю музыкантов, журналистов и актеров. Мы позвонили им, чтобы узнать, а зачем вообще они рванули в депутаты? И задали каждому три одинаковых вопроса:
Какой «закон мечты» они больше всего хотят принять?
Зарплата в Думе будет выше их прежней?
И забросят ли они теперь свою старую работу?
Некоторые знаменитости нас неприятно удивили: не было еще даже первого заседания, а у них уже началась «депутатская болезнь». Они отправили нас в свою (или партийную) пресс-службу за ответом «в отведенное законом время». Откуда только так быстро берется такой гонор бюрократа?
Но многие все же ответили. Не обросли еще, значит, «чиновничьей броней».
Телезвезда Евгений Попов попал в цель - стал депутатом. А вот продолжит ли он вести с супругой Ольгой Скабеевой программу «60 минут» - пока неизвестно...
Фото: Twitter.com
Тележурналист Евгений Попов категорически отказался говорить об одном «законе мечты» и... вывалил на нас сразу кучу своих прожектов:
- В России нужен национальный стандарт благополучия! У всех должен быть равный доступ к госуслугам! Почему в столичном районе Сокол три МФЦ, а в Кунцеве один?
Надо поднять требования к капремонту домов. А то сейчас торги выигрывают липовые фирмы, которые берут положенную предоплату в 30%, а потом банкротятся. В итоге ни денег, ни ремонта!
У Попова обнаружилось еще много идей. Перечислять все - газеты не хватит.
- А по деньгам вы выигрываете от перехода в Думу?
- Да меньше, конечно, буду получать, чем на телевидении, - вздохнул журналист.
Попов честно признался, что не хочет окончательно бросать телеремесло. Но решение принимать не ему.
- Я бы хотел остаться в журналистике, в программе «60 минут». Но я простой репортер, работаю в громадной корпорации, за меня есть кому подумать над этим.
Неприятеля в Думе Анатолий Вассерман собирается бить интеллектом. Но тренируется и с более простым оружием.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главный телезнаток, а теперь депутат Анатолий Вассерман похвастался, что у него уже есть 10 (!) готовых законопроектов и главный из них - про образование.
- Целью образования должно быть формирование целостной картины мира, - заявил Вассерман.
- Не очень понятно. Кто будет определять картину мира?
- Что значит - кто? Наука! Это понимание взаимосвязей, обусловливающих все многообразие наблюдаемых нами явлений и процессов. Понимание закономерностей взаимосвязей и умение работать с ними...
- ... стоп-стоп. А Бог в вашу картину мира входит?
- Нет. Лично я написал математическое доказательство невозможности, а главное, ненужности бытия Бога.
Вот Минпросвещения, которое ввело школьный предмет об основах религиозных культур, порадуется.
На вопрос о зарплате и работе по совместительству Вассерман ответил «старым анекдотом»: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа - еженедельные телепередачи - сохранится».
Тимофей Баженов теперь говорит с журналистами через пресс-секретаря. Хотя живое слово и лисе приятно... Фото: Телеканал «ЧЕ!»
Герой телепередач про дикую природу Тимофей Баженов, став депутатом, напрямую общаться с «Комсомолкой» не захотел и отправил нас к пресс-секретарю. Ну вы теперь поняли, кого мы упоминали вначале. Спустя «положенное время» и в строгом соответствии с «отлаженной работой» от депутата «таким образом» мы получили это:
Закон мечты: «Законотворческая деятельность - это отлаженный механизм. Законы принимаются большинством, а следовательно - это коллективная работа на благо России».
Доход: «Зарплата в Думе меньше той, которую я получал на предыдущих должностях, но я иду не зарабатывать деньги, а служить России».
Совмещение работы: «Я планирую неукоснительно соблюдать действующие в России законы».
Словом, депутатские корочки способны изменить даже телезвезду.
Сангаджи Тарбаев мечтает об «именных» законах.
Фото: Instagram.com
Бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев, пройдя в Госдуму, пожаловался «КП», что депутаты принимают законы без оглядки на то, как их потом будут применять. Ну хоть кого-то это начало беспокоить!
- Я хочу ввести персональную ответственность для авторов законов. Написал ты документ, провел его через парламент - так и следи, как он работает! Если работает коряво, депутат должен отвечать за это, - рассказал нам Тарбаев.
Еще Сангаджи предложил перенять американскую - о боже! - практику использования имен авторов в названии закона. Например, приняли полвека назад в США поправку Джексона - Вэника, введя торговые санкции против СССР. Советский Союз давно распался, а поправка жила еще 20 лет, пока ее не заменили на санкции похуже. Хотя вряд ли кто-то помнит, что это за Джексон и Вэник такие были.
Про зарплату Тарбаев сначала дипломатично умолчал, сославшись на то, что получку в Думе еще не давали. Но мы подсказали: сейчас депутаты получают под 450 тысяч рублей в месяц.
- Я зарабатываю гораздо больше, - признался шоумен и, кажется, задумался.
Про совместительство Сангаджи ответил неуверенно. Заниматься бизнесом депутату запрещено, но выступить на сцене лично или написать сценарий можно. Это разрешенная творческая деятельность. Вот этим он и займется в свободное от поправок время.
Сардана Авксентьева снова попробует победить главного врага человека - его же жадность.
Фото: Instagram.com
Популярный на всю страну, хоть и в прошлом, мэр города - тоже знаменитость. Поэтому мы не смогли пройти мимо экс-главы Якутска Сарданы Авксентьевой. На своем посту чиновница распродала дорогие машины горадминистрации и отказалась от корпоративов.
Теперь, став депутатом, Сардана хочет заняться дележом денег между Москвой и регионами.
- Больше средств нужно оставлять в самих регионах! - считает Авксентьева. - И не в каких-то особенных, а во всех. Сейчас регионы превратили в попрошаек за дотациями. И это неправильно.
Казалось бы, что может сделать один депутат против финансовой системы большой страны? Но раньше никто бы не поверил и в то, что чиновник готов поступиться своими привилегиями. А Сардана - иди ж ты - взяла и смогла. Так что, может, ей и в Думе окажется по плечу невыполнимая задача?
Авксентьева единственная, кто назвала нам свою зарплату до попадания в Госдуму. 216 тысяч рублей она получала в мэрии Якутска. Так что российский парламент станет для нее финансовым трамплином. В отличие от многих других депутатов-новичков.
Думскую работу Сардана собирается совмещать с партийной. Как это получится - скоро увидим.
Денис Майданов хочет петь по выходным дням. А в будни - писать законы о молодежи. Фото: Иван ПРОХОРОВ
Избранный в Думу певец Денис Майданов рассказал, что его «закон мечты» - о легализации детского труда.
- В пандемию, когда доходы многих семей упали, подростки 14 - 17 лет хотели подрабатывать и помогать родным (во время каникул, конечно. - Ред.). Они хотят иметь деньги не только на кино или мороженое. 60% работодателей готовы дать работу молодежи, но сталкиваются с юридическими ограничениями. То есть одним нужна работа, другие готовы ее дать, но встретиться стороны не могут, - посетовал Майданов.
Музыкант планирует упростить молодежи поиск приложения сил. Это еще и улучшит демографию! Потому что «молодые люди не торопятся без работы вступать в брак и заводить детей»...
Майданов признался, что в Думу идет не за деньгами: «Зарплата депутата меньше заработка популярного артиста».
Но и бросать концерты Денис не собирается.
- Для выступлений остаются пятница и суббота. В этом плане у меня есть замечательный пример - Иосиф Кобзон. Он прекрасно справлялся и с обязанностями в Думе, и творческую индустрию не бросил, - рассказал Майданов.
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