Новые звезды-депутаты уже жалуются на зарплаты

«Комсомолка» узнала, зачем известные люди пошли в Госдуму и какой «закон мечты» хотят принять. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/Риа Новости

Не все знаменитости, выставившие себя на выборы в Госдуму, смогли туда попасть. Эх, укротитель Запашный и певица Буланова, парламенту будет вас не хватать. Но паниковать не надо: новая Дума получила свою долю музыкантов, журналистов и актеров. Мы позвонили им, чтобы узнать, а зачем вообще они рванули в депутаты? И задали каждому три одинаковых вопроса:

Какой «закон мечты» они больше всего хотят принять?

Зарплата в Думе будет выше их прежней?

И забросят ли они теперь свою старую работу?

Некоторые знаменитости нас неприятно удивили: не было еще даже первого заседания, а у них уже началась «депутатская болезнь». Они отправили нас в свою (или партийную) пресс-службу за ответом «в отведенное законом время». Откуда только так быстро берется такой гонор бюрократа?

Но многие все же ответили. Не обросли еще, значит, «чиновничьей броней».

«Получать буду меньше»

Телезвезда Евгений Попов попал в цель - стал депутатом. А вот продолжит ли он вести с супругой Ольгой Скабеевой программу «60 минут» - пока неизвестно... Фото: Twitter.com

Тележурналист Евгений Попов категорически отказался говорить об одном «законе мечты» и... вывалил на нас сразу кучу своих прожектов:

- В России нужен национальный стандарт благополучия! У всех должен быть равный доступ к госуслугам! Почему в столичном районе Сокол три МФЦ, а в Кунцеве один?

Надо поднять требования к капремонту домов. А то сейчас торги выигрывают липовые фирмы, которые берут положенную предоплату в 30%, а потом банкротятся. В итоге ни денег, ни ремонта!

У Попова обнаружилось еще много идей. Перечислять все - газеты не хватит.

- А по деньгам вы выигрываете от перехода в Думу?

- Да меньше, конечно, буду получать, чем на телевидении, - вздохнул журналист.

Попов честно признался, что не хочет окончательно бросать телеремесло. Но решение принимать не ему.

- Я бы хотел остаться в журналистике, в программе «60 минут». Но я простой репортер, работаю в громадной корпорации, за меня есть кому подумать над этим.

«Я доказал, что Бога нет»

Неприятеля в Думе Анатолий Вассерман собирается бить интеллектом. Но тренируется и с более простым оружием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный телезнаток, а теперь депутат Анатолий Вассерман похвастался, что у него уже есть 10 (!) готовых законопроектов и главный из них - про образование.

- Целью образования должно быть формирование целостной картины мира, - заявил Вассерман.

- Не очень понятно. Кто будет определять картину мира?

- Что значит - кто? Наука! Это понимание взаимосвязей, обусловливающих все многообразие наблюдаемых нами явлений и процессов. Понимание закономерностей взаимосвязей и умение работать с ними...

- ... стоп-стоп. А Бог в вашу картину мира входит?

- Нет. Лично я написал математическое доказательство невозможности, а главное, ненужности бытия Бога.

Вот Минпросвещения, которое ввело школьный предмет об основах религиозных культур, порадуется.

На вопрос о зарплате и работе по совместительству Вассерман ответил «старым анекдотом»: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа - еженедельные телепередачи - сохранится».

«Неукоснительно соблюдать»

Тимофей Баженов теперь говорит с журналистами через пресс-секретаря. Хотя живое слово и лисе приятно... Фото: Телеканал «ЧЕ!»

Герой телепередач про дикую природу Тимофей Баженов, став депутатом, напрямую общаться с «Комсомолкой» не захотел и отправил нас к пресс-секретарю. Ну вы теперь поняли, кого мы упоминали вначале. Спустя «положенное время» и в строгом соответствии с «отлаженной работой» от депутата «таким образом» мы получили это:

Закон мечты: «Законотворческая деятельность - это отлаженный механизм. Законы принимаются большинством, а следовательно - это коллективная работа на благо России».

Доход: «Зарплата в Думе меньше той, которую я получал на предыдущих должностях, но я иду не зарабатывать деньги, а служить России».

Совмещение работы: «Я планирую неукоснительно соблюдать действующие в России законы».

Словом, депутатские корочки способны изменить даже телезвезду.

Кто ответит за корявый закон

Сангаджи Тарбаев мечтает об «именных» законах. Фото: Instagram.com

Бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев, пройдя в Госдуму, пожаловался «КП», что депутаты принимают законы без оглядки на то, как их потом будут применять. Ну хоть кого-то это начало беспокоить!

- Я хочу ввести персональную ответственность для авторов законов. Написал ты документ, провел его через парламент - так и следи, как он работает! Если работает коряво, депутат должен отвечать за это, - рассказал нам Тарбаев.

Еще Сангаджи предложил перенять американскую - о боже! - практику использования имен авторов в названии закона. Например, приняли полвека назад в США поправку Джексона - Вэника, введя торговые санкции против СССР. Советский Союз давно распался, а поправка жила еще 20 лет, пока ее не заменили на санкции похуже. Хотя вряд ли кто-то помнит, что это за Джексон и Вэник такие были.

Про зарплату Тарбаев сначала дипломатично умолчал, сославшись на то, что получку в Думе еще не давали. Но мы подсказали: сейчас депутаты получают под 450 тысяч рублей в месяц.

- Я зарабатываю гораздо больше, - признался шоумен и, кажется, задумался.

Про совместительство Сангаджи ответил неуверенно. Заниматься бизнесом депутату запрещено, но выступить на сцене лично или написать сценарий можно. Это разрешенная творческая деятельность. Вот этим он и займется в свободное от поправок время.

Ждите большую дележку

Сардана Авксентьева снова попробует победить главного врага человека - его же жадность. Фото: Instagram.com

Популярный на всю страну, хоть и в прошлом, мэр города - тоже знаменитость. Поэтому мы не смогли пройти мимо экс-главы Якутска Сарданы Авксентьевой. На своем посту чиновница распродала дорогие машины горадминистрации и отказалась от корпоративов.

Теперь, став депутатом, Сардана хочет заняться дележом денег между Москвой и регионами.

- Больше средств нужно оставлять в самих регионах! - считает Авксентьева. - И не в каких-то особенных, а во всех. Сейчас регионы превратили в попрошаек за дотациями. И это неправильно.

Казалось бы, что может сделать один депутат против финансовой системы большой страны? Но раньше никто бы не поверил и в то, что чиновник готов поступиться своими привилегиями. А Сардана - иди ж ты - взяла и смогла. Так что, может, ей и в Думе окажется по плечу невыполнимая задача?

Авксентьева единственная, кто назвала нам свою зарплату до попадания в Госдуму. 216 тысяч рублей она получала в мэрии Якутска. Так что российский парламент станет для нее финансовым трамплином. В отличие от многих других депутатов-новичков.

Думскую работу Сардана собирается совмещать с партийной. Как это получится - скоро увидим.

Как Кобзон

Денис Майданов хочет петь по выходным дням. А в будни - писать законы о молодежи. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Избранный в Думу певец Денис Майданов рассказал, что его «закон мечты» - о легализации детского труда.

- В пандемию, когда доходы многих семей упали, подростки 14 - 17 лет хотели подрабатывать и помогать родным (во время каникул, конечно. - Ред.). Они хотят иметь деньги не только на кино или мороженое. 60% работодателей готовы дать работу молодежи, но сталкиваются с юридическими ограничениями. То есть одним нужна работа, другие готовы ее дать, но встретиться стороны не могут, - посетовал Майданов.

Музыкант планирует упростить молодежи поиск приложения сил. Это еще и улучшит демографию! Потому что «молодые люди не торопятся без работы вступать в брак и заводить детей»...

Майданов признался, что в Думу идет не за деньгами: «Зарплата депутата меньше заработка популярного артиста».

Но и бросать концерты Денис не собирается.

- Для выступлений остаются пятница и суббота. В этом плане у меня есть замечательный пример - Иосиф Кобзон. Он прекрасно справлялся и с обязанностями в Думе, и творческую индустрию не бросил, - рассказал Майданов.

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